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2023維基百科瀏覽量前25名公佈！「ChatGPT」榮登冠軍

「ChatGPT」成為今年在維基百科上被瀏覽過最多次的頁面。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

「ChatGPT」成為今年在維基百科上被瀏覽過最多次的頁面。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/12/07 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕線上百科全書「維基百科」於5日公佈2023年維基百科上瀏覽量最多的前25個搜尋頁面，其中搜尋關鍵字「ChatGPT」出現的頁面瀏覽量超過4940萬次，成為2023維基百科上瀏覽量最高的頁面。

根據《CNN》 報導，OpenAI推出的虛擬聊天機器人「ChatGPT」今年在維基百科上的瀏覽量超過4940萬次，成為今年該網站中被流覽最多次的頁面。

維基媒體基金會首席通訊官阿利漢（Anusha Alikhan）在接受媒體採訪時表示，「很顯然人們在嘗試ChatGPT這項新技術時會希望多瞭解其歷史和背景」。同時她也提到，OpenAI在對ChatGPT進行訓練時通常都會從維基百科中提取資料來使用，「維基百科在訓練大部分大型語言模型上都發揮著關鍵作用」。

緊接在「ChatGPT」後，2023年維基百科上瀏覽量最多的頁面從第2名到第5名分別為2023名人逝世列表、2023板球世界杯、印度板球超級聯賽及電影《奧本海默》。

據報導，印度和東南亞觀眾對2023年的榜單影響巨大，因為該榜單中有5分之1的主題內容與東南亞及印度地區相關，其中包印度寶萊塢的兩部動作電影《亂世勇者》和《寶萊塢之絕地特工》。

根據聯合國及市場數據分析公司「凱度洞察」（Kantar）估計，印度人口在年底前將達到14.3億，當地的互聯網活躍用戶也預計從目前的7.59億增長至9億，因此印度在全球媒體上的影響力能達到如此程度其實並不令人意外。

此外，包括在演藝、體育及商業界中極具影響力的重要人物泰勒·斯威夫特、梅西及伊隆·馬斯克都榜上有名；而獲得極高票房的2部美國電影《芭比》及《阿凡達：水之道》也都在維基百科上備受關注。

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