美大選熱 川普副手范斯回憶錄《絕望者之歌》10天狂銷60萬本

美國共和黨副總統候選人范斯手拿他的回憶錄《絕望者之歌》。（美聯社檔案照）

2024/07/25 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普公佈由聯邦參議員范斯（JD Vance）為競選搭檔後，讓范斯的回憶錄《絕望者之歌（Hillbilly Elegy）》炙手可熱，出版社25日表示，10天已賣出高達60萬本。

《美聯社》報導，出版社「哈波柯林斯（Harper Collins）」說，自從川普15日宣佈范斯為副手人選後，這本回憶錄已經賣出60多萬本，包括實體書、有聲書和電子書，「我們正在加印數十萬本，來滿足零售夥伴的需求量」。

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這本回憶錄講述來自美國工業衰退「鐵鏽帶」俄亥俄州的范斯，在貧窮和母親與毒癮搏鬥中成長的經歷，川普選擇范斯之前，就已經是排行榜上銷售量100萬本的暢銷書。川普2016年大選勝選後，這本回憶錄被川普對手廣泛視為，要了解川普何以能吸引白人藍領階級支持必讀的一本書。

《絕望者之歌》被改編成同名電影，於2020年上映。發行商Netflix表示，川普宣佈范斯為競選搭檔當天，該平台上此片觀看時數，從前一天的150萬分鐘，暴增到1920萬分鐘，收視成長率飆升1179%。

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