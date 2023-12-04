小蜘蛛人加持！ 「rizz」獲選牛津詞典2023年代表字

牛津詞典2023年代表字「rizz」意思是「人透過其風格、魅力及吸引力獲取別人注意的能力」，演員姆·霍蘭德曾在受訪時使用「rizz」。（翻攝自YT）

2023/12/04 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學出版社（OUP）今（4）日公布牛津詞典2023年度代表字，專家團隊和公眾投票選出「rizz」，意思是「人透過其風格、魅力及吸引力獲取別人注意的能力」，Z世代最愛使用，在社群媒體TikTok，「rizz」的主題標籤更有數十億瀏覽量。

綜合外媒報導，「rizz」新興網路俚語，源自「charisma」（魅力）一字，在牛津詞典中，它被定義為風格、魅力或吸引力；吸引浪漫伴侶或性伴侶的能力，該詞多被年輕網友使用，也可以當作動詞，如「to rizz up」等短語，意思是「吸引、引誘或搭訕（一個人）。

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牛津出版社表示，「rizz」最先出現於2022年，直到今年6月《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）在訪問中使用「rizz」一字，稱「I have no rizz whatsoever, I have limited rizz（我沒有任何吸引人調情的能力，我這種能力有限）」，因此讓rizz在網路爆紅。

與「rizz」角逐年度代表字的還有「prompt」（向AI發出的指令）、「situationship」（不承認為正式的戀愛或性關係），以及「Swiftie」（美國樂壇天后Taylor Swift的忠實歌迷名稱）。

牛津詞典2023年代表字「rizz」。（圖取自X平台@OxUniPress）

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