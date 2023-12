小蜘蛛人加持！ 「rizz」獲選牛津詞典2023年代表字

牛津詞典2023年代表字「rizz」意思是「人透過其風格、魅力及吸引力獲取別人注意的能力」,演員姆·霍蘭德曾在受訪時使用「rizz」。(翻攝自YT)

2023/12/04 19:16

〔即時新聞/綜合報導〕英國牛津大學出版社(OUP)今(4)日公布牛津詞典2023年度代表字,專家團隊和公眾投票選出「rizz」,意思是「人透過其風格、魅力及吸引力獲取別人注意的能力」,Z世代最愛使用,在社群媒體TikTok,「rizz」的主題標籤更有數十億瀏覽量。

綜合外媒報導,「rizz」新興網路俚語,源自「charisma」(魅力)一字,在牛津詞典中,它被定義為風格、魅力或吸引力;吸引浪漫伴侶或性伴侶的能力,該詞多被年輕網友使用,也可以當作動詞,如「to rizz up」等短語,意思是「吸引、引誘或搭訕(一個人)。

牛津出版社表示,「rizz」最先出現於2022年,直到今年6月《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)在訪問中使用「rizz」一字,稱「I have no rizz whatsoever, I have limited rizz(我沒有任何吸引人調情的能力,我這種能力有限)」,因此讓rizz在網路爆紅。

與「rizz」角逐年度代表字的還有「prompt」(向AI發出的指令)、「situationship」(不承認為正式的戀愛或性關係),以及「Swiftie」(美國樂壇天后Taylor Swift的忠實歌迷名稱)。

