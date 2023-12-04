菲律賓南部彌撒驚爆4死數十傷 伊斯蘭國聲稱犯案

2023/12/04 02:45

〔中央社〕菲律賓南部一所大學體育館今天舉行彌撒期間發生爆炸，造成至少4人喪生、數十人受傷。武裝激進聖戰組織伊斯蘭國已經聲稱犯案。

法新社報導，伊斯蘭國（IS）在加密通訊軟體Telegram上的頻道發布聲明指出：「哈里發國（caliphate）士兵對馬拉韋市（Marawi）一場大規模基督徒聚會引爆一個爆炸裝置。」

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馬拉韋市民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館今天進行主日禮拜期間驚傳爆炸。馬拉韋市是菲律賓最大穆斯林城市，2017年曾被伊斯蘭主義武裝分子圍困5個月。

高階警官貝拉達（Emmanuel Peralta）表示，一個急造爆炸裝置（IED）引起的爆炸造成4人死亡、約50人受傷。

安全官員稍早表示，當局近日針對伊斯蘭主義武裝分子展開一系列軍事行動，這起爆炸可能是對方進行的報復攻擊。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天稍早以「無謂的」、「令人髮指的」等措辭譴責「外國恐怖分子」進行這起攻擊。教宗方濟各（Pope Francis）也為受害者祈禱。

梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）廣播教宗從寓所發表評論說：「我與家屬同在、與民答那峨民眾同在，他們已經蒙受了那麼多苦難。」1121204

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