台灣資深成人輕小說家羅森 疑「私下出版18禁書」傳遭中國判刑12年

寫有《風姿物語》、中國玄幻武俠啓蒙運動的發起者之一聞名的台灣資深成人輕小說作家羅森。（圖擷取自中國百度）

2023/12/02 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨政府惡名昭彰的「文字獄」，為嚴厲打壓與逮捕發表不符合政府期待的言論者，進而限制中國人與赴中海外人士的言論自由。台灣一名資深成人輕小說作家羅森，過去為賺錢遠赴中國發展，不料卻在去年11月失去音訊，日前有台灣網友披露，羅森疑似被以「私下出版18禁書獲利」為由，在中國被判刑12年。

寫有《風姿物語》、中國玄幻武俠啓蒙運動的發起者之一聞名的台灣資深成人輕小說作家羅森，從去年11月開始傳出下落不明，當時有網友在PTT以「PTT鄉民roson疑似在中國被抓」為標題發文，指出他因為「涉黃」被中國警方逮捕，甚至還把一眾網路小說作者一起供出去，導致大批網路小說寫手被抓，在當時掀起中國和台灣網友熱議。

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就在昨（1）日，一名網友在PTT以「資深輕小說作家羅森 在中國被判刑12年」為標題發文，透露失蹤已久的羅森，已經確定因為「私下散播淫穢作品」，且盈利數額特別巨大，在中國法院一審被判處12年有期徒刑，目前已被押進監獄坐牢。而分享此事的原PO，也對此感慨，「太慘了，在台灣寫18禁作品不好嗎？，幹嘛跑去中國送死。」

該文一出，再度引起網友議論，一些網友質疑這項消息的真偽，希望能提供「案號」查詢是否真有此事；另有網友發文 指出，羅森之所以被抓，恐怕不僅僅是因為販售18禁書籍，還有「私下出版禁書」，這在中國是「踩到黨的紅線」，嚴重到甚至可以冠上「顛覆國家」的重罪，同時透露，其實羅森並非第一個出事的作者，也曾有人提醒他盡快返台，但他並未聽勸。

其他網友則表示，「好慘，寫個色文而已」、「12年有待查證，但被抓八九不離十了啦」、「台灣我沒聽過誰因為『私自出書』被罰的」、「馬雲都能被消失了，他哪來的自信覺得自己比馬雲大」、「極權國家的私自出版很嚴重的關係吧，這有關言論自由」、「看了一下羅森以前的推文，他居然還期望『武統』台灣耶」、「也沒什麼好不信的，羅森那一批人的確是在某天之後集體失聯，那說真的也沒多少可能」。

赴中國發展的羅森，從去年11月開始傳出下落不明，當時傳出他因為「涉黃」被中國警方逮捕，日前有網友披露最新資訊，表示他已被中國政府被判處12年有期徒刑。（圖擷取自中國微博、PTT，本報合成）

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