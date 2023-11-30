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遭中國監禁逾3年 成蕾示警赴中風險：想學中文去台灣就好！

被中國監禁超過3年的澳籍華裔記者成蕾，今年10月獲釋回到澳洲。（法新社）

被中國監禁超過3年的澳籍華裔記者成蕾，今年10月獲釋回到澳洲。（法新社）

2023/11/30 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共喉舌「中國環球電視網」（CGTN）澳籍華裔財經主播成蕾（Cheng Lei）因被指控違反中國國安法，遭扣押逾3年，終於在今年10月獲釋回到澳洲。近日她接受澳媒專訪時，示警現在想要去中國的澳洲人務必三思，如果單純是想要學中文，建議去台灣就好。

現年48歲的成蕾，2020年8月被指控「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」，向外國組織提供國家機密，先遭中國警方「指定居所監視居住」，2021年2月遭正式逮捕，並開始接受「正式的刑事調查」，前後被中國當局監禁超過3年的時間，終於在今年10月獲釋，並順利返回澳洲與家人團聚。

成蕾獲釋後，過去每個月都會去探視她的澳洲駐北京領事館官員，代她發表給澳洲人民的公開信，成蕾直言這3年非常痛苦，一整年只獲准到戶外10小時，自己非常想念外頭的世界，讓不少人看了相當不捨。

而成蕾27日接受《澳洲廣播公司》 專訪時，警告有意前往中國的澳洲人，要對中國不斷擴張的國安法保持警惕，「中國是個非常大的國家，但現在的中國與10年前的中國不同，我不希望天真的人去那裡，想去中國的人必須搞清楚自己去這個國家要注意些什麼」她還說，如果想學習普通話、提高中文能力的民眾，可以選擇去比較安全的台灣。

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