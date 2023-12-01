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甜點大盜！澳洲女子一口氣偷走「1萬個甜甜圈」 警方追捕中

1名女竊賊趁司機在服務站結帳時，趁機開走一輛載有1萬個甜甜圈的貨車。（法新社）

1名女竊賊趁司機在服務站結帳時，趁機開走一輛載有1萬個甜甜圈的貨車。（法新社）

2023/12/01 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日發生1萬個甜甜圈遭竊事件，1名女竊賊趁司機在服務站結帳時，上車開走載有1萬個甜甜圈的貨車，當地警方已展開追緝。

綜合外媒報導，澳洲當地警方表示，受害司機當地時間11月29日凌晨駕駛載有1萬個「Krispy Kreme」甜甜圈的貨車，前往目的地紐卡斯爾（Newcastle），途中須分送包括耶誕節主題在內的各式口味甜甜圈，然凌晨3時許停靠於雪梨西北部卡林福德（Carlingford）的彭南特山路（Pennant Hills Road）服務站休息片刻，孰料司機在結帳時，旁邊1名女竊賊偷偷開走這輛白色麵包車，預計這批貨物價值約4萬美元（約新台幣125萬）。

新南威爾斯州警方發布聲明提及，女竊賊擁有原住民、托雷斯海峽（Torres Strait Island）島民外表，估計30歲左右，身穿深色衣服、黑色或棕色頭髮，被開走白色輛麵包車無安裝追蹤裝置，登記車號為DG94MY，如有民眾看到任何線索請致電聯繫，警方展開追捕行動中。

「Krispy Kreme」澳洲地區供應鏈主管雷迪（Lenny Reddy）回應，十分感謝警方訊速展開調查行動，麵包師傅正努力加班補足遭竊的1萬個甜甜圈，公司更換庫存後查爾斯頓地區分店甜甜圈已獲重新供應，顧客不需擔心，同時向預購顧客承諾將會履行所有訂單。

1名女竊賊趁司機在服務站結帳時，趁機開走一輛載有1萬個甜甜圈的貨車。（圖擷自「@TheBelaaz」X）

1名女竊賊趁司機在服務站結帳時，趁機開走一輛載有1萬個甜甜圈的貨車。（圖擷自「@TheBelaaz」X）

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