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11月全球股市紅通通 經濟低迷中港股市續探底

11月全球股市紅通通，只有中國和香港股市持續收黑，且為連續第4個月下跌，顯示投資人對中國經濟前景缺乏信心。（路透資料照）

11月全球股市紅通通，只有中國和香港股市持續收黑，且為連續第4個月下跌，顯示投資人對中國經濟前景缺乏信心。（路透資料照）

2023/11/30 21:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕11月全球股市紅通通，只有中國和香港股市持續收黑，且均為連續第4個月下跌，顯示投資人對中國政府近來祭出的一系列刺激措施無感，對中國經濟前景缺乏信心。

根據《彭博》報導，11月滬深300指數下跌2.1%，為全球主要股市指數表現最差，恆生指數也下跌0.41%。相較之下，11月日經225指數上漲8.5%，台灣加權指數上漲8.6%，南韓綜合指數上漲11.3%。MSCI AC世界指數11月則上漲約9%，主要因為市場押注美國聯準會（Fed）已經完成升息週期。

《華爾街日報》報導，自8月以來，全球投資人透過滬港通和深港通，從中國股市撤離逾240億美元（新台幣7502億元）資金，這反映出一種氣氛，那就是投資人幾乎全面投降。

Forsyth Barr Asia高級研究分析師陳偉樂表示，中國的市場氣氛非常糟，若檢視11月發布的宏觀數字，也許唯一能讓人振奮的，只有零售銷售和工業生產；在政策方面，11月中國政府雖然公布了很多措施，但沒有1項有具體內容或已經獲得確認。

最新公布的數據顯示，中國11月製造業採購經理人指數（PMI），連續第2個月陷入萎縮區間，非製造業PMI則創下今年以來最低。日前發布的10月規模以上工業企業獲利年增幅僅2.7%，遠低於9月的11.9%，顯示通縮壓力徘徊不去。

儘管投資人預期中國政府會提供更多政策協助，房市仍是中國經濟成長的主要威脅，因房價和房地產投資持續下降，已抑制家具、裝飾和家電等用品的需求。

投資人也認為，中國國家主席習近平和美國總統拜登，雖然在11月中旬舉行的亞太經合會（APEC）上會面，但美中關係的實質進展有限。此外，美團等科技公司的第3季財報不如預期，也打擊投資人信心。

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