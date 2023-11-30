季辛吉曾以「無解」形容台灣問題 指美中避戰必須先對話

針對台灣問題，季辛吉曾以「無解」來形容，他認為除了交給時間之外，沒有其他辦法。（法新社）

2023/11/30 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）本月29日於康乃狄克州的自家住宅中逝世，享嵩壽100歲。季辛吉1970年代一手推動美國與中國建交，一生訪中超過百次卻未曾來過台灣，季辛吉今年5月27日滿100歲時，美國《華爾街日報》刊出專訪內容，季辛吉在專訪中以「無解」（insoluble）形容台灣問題。

季辛吉一生訪問中國超過百次，在1971年兩度秘訪中國，為1972年尼克森訪中鋪路，同時季辛吉也是美國和中國於1979年建交的幕後推手。季辛吉今年曾接受《華爾街日報》專訪，針對美中關係，他認為以目前中國展現出來的力量，他會將中國視為潛在危險，美中有可能走上衝突，但美國要防止與中國開戰，要做的是尋求對話，而非對抗。

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針對台灣問題，季辛吉以「無解」來形容，他認為除了交給時間之外，沒有其他辦法，因此他歡迎一種「能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制住對方發展的方案」。

針對季辛吉在專訪中的內容，外交部發言人劉永健今年5月30日在回應媒體提問時表示，外交部尊重季辛吉的說法，但台灣並不是問題，近來台海情勢升高，原因在於中國政府對外擴張的野心，企圖片面改變現狀，甚至一再揚言不放棄對台使用武力，這才是台海甚至整個印太區域和平穩定的最大威脅。劉永健強調，「台海問題不需要交給時間，而在對岸領導人的一念之間」。

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