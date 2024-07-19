川普正式獲共和黨提名 年底將角逐美國總統大位

美國前總統川普（中）18日在家人陪同下，正式簽字接受提名成為共和黨總統候選人。（美聯社）

2024/07/19 10:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國78歲前總統川普（Donald Trump）於當地時間18日在夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪同下，正式簽字接受提名，成為共和黨總統候選人，將於11月再度角逐白宮大位。

綜合媒體報導，川普18日晚間現身威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee），出席第4天的共和黨全國代表大會（RNC，下稱全代會）。稍早進場時，儘管右耳依然包著紗布，川普仍自信向眾人揮手。

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川普13日前往賓州造勢時遭槍擊，引發全球關注，更因此聲勢大漲。1名支持者在事件中不幸喪生，另有2人傷勢嚴重，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場遭狙擊手擊斃。

川普在共和黨全代會壓軸發表演說，他形容13日的暗殺相當「痛苦」，川普本次競選口號多了一句「讓美國再次富有」，明顯是針對拜登陣營，看準民眾對通膨高漲的不滿，大打經濟牌。

川普在演說中強調「換人做會更好」，他主張降息、減稅並增加進口貨品關稅，同時表態支持加密貨幣。現場群眾高呼「戰鬥」，力挺川普回鍋白宮。

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