美媒曝裴洛西「確信拜登必輸」 幕後運作促民主黨陣前換將

84歲的裴洛西（左）長期以來是拜登的堅強盟友。（美聯社）

2024/07/17 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《福斯新聞》（Fox News）16日報導，儘管前總統川普險遭暗殺，前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正私下運作，試圖勸退總統拜登，讓其他民主黨人角逐2024年總統大選。

報導指出，根據美國政治新聞網站《Politico》7月15日發布的驚人消息，裴洛西長期以來一直是拜登的盟友，但她現在「確信」拜登若堅持參選，將導致民主黨失去白宮，自6月27日以來，裴洛西一直在積極聯絡各方，希望能找到讓拜登「優雅退場」的方法。

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《Politico》引述消息人士的話報導稱，裴洛西親自策劃了與眾議院少數黨領袖、民主黨團領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）的通話，並與民主黨政壇重量級人物商討策略。她更直言不諱地向一位前民選官員表示，拜登的政治遺產不能是「摧毀民主黨」。

據報導，上週，裴洛西與傑福瑞斯在眾院民主黨議員休息室的一個角落裡「偷偷摸摸卻又公開地」交談，被十幾位議員目睹，讓其中一位同事感到十分震驚。裴洛西在幕後扮演的角色究竟有多深，目前尚未完全明朗，而如果她不願透露，外界可能永遠無法得知真相。

儘管拜登一再表示將繼續競選連任，但裴洛西上週的發言卻暗示，拜登是否參選仍存變數。她在接受MSNBC電視台「早安，喬」（Morning Joe）節目採訪時表示：「是否參選，取決於總統本人的決定。我們都鼓勵他盡快做出決定，因為時間不多了。他備受愛戴和尊敬，人們都希望他能做出決定。」

裴洛西的發言被許多人解讀為，她希望拜登退出2024年總統大選。

此前，裴洛西曾多次表示，川普對民主構成威脅，必須在11月的選舉中被擊敗。然而，隨著外界對拜登是否勝任總統職務的質疑聲浪越來越大，民主黨內部對於拜登是否能再次擊敗川普，也越來越沒有把握。

Politico的報導指出，裴洛西擔心，如果拜登堅持參選，最終敗給川普，將對民主黨造成毀滅性的打擊。因此，她正積極尋找替代方案，希望能找到一位更有勝算的候選人，帶領民主黨贏得2024年總統大選。

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