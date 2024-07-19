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力挺川普！龐皮歐轟拜登外交失敗 稱中國是「最大威脅」

龐皮歐18日在共和黨全代會中率先登場，大談川普政績之餘，也狂批拜登外交失敗。（法新社）

龐皮歐18日在共和黨全代會中率先登場，大談川普政績之餘，也狂批拜登外交失敗。（法新社）

2024/07/19 13:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為期4天的美國共和黨全國代表大會（RNC，下稱全代會）在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行，18日晚間進入最後高潮，由前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）率先登場，大談川普政績之餘，他也狂批現任總統拜登（Joe Biden）外交失敗。

綜合媒體報導，龐皮歐18日為前老闆川普站台時，大批現任總統拜登外交政策失敗，強調川普執政期間遏止了俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的野心，也沒有中國間諜氣球進入美國領空，呼籲把強有力的領導人送回白宮。

龐皮歐先將炮口對準美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），奧斯汀年初住院多日，卻在事後才向白宮和國會報備。龐皮歐指川普執政下，國防部長從沒有神隱2週。

龐皮歐說，「我們與北韓舉行了3次峰會，北韓便不再蠢動；我們從阿富汗光榮撤離；沒有1顆中國間諜氣球飛越美國本土」。

龐皮歐指出，中國共產黨至今仍是美國最大威脅，川普以前所未見的方式應對，「每天都把美國放在第一位」；話鋒一轉，龐皮歐抨擊拜登政府在對中事務上一籌莫展。

另外，龐皮歐批拜登外交政策軟弱，讓普廷在烏克蘭大開殺戒。龐皮歐並提及上週烏克蘭1間兒童醫院遭轟炸，無數無辜民眾喪生，將加薩戰爭的責任歸咎予拜登政府。

最後，龐皮歐再對美國內政進行猛烈批評，指川普執政期間關閉美國南方邊界，時至今日，邊界已對伊斯蘭恐怖分子、毒販、中國間諜及暴力罪犯敞開。

龐皮歐強調川普每天都把美國擺在第一位，「讓我們選出1位不為我國感到羞恥、永遠不會為我國道歉的總統。這樣做，就會將1位強有力的美國第一領導人送回白宮」。

龐皮歐曾任中央情報局（CIA）局長，近期有意重返政壇，2022年開始積極在愛荷華、新罕布什爾、南卡羅來納州等地造勢宣傳；2023年，龐皮歐主動退出共和黨內總統提名行列，力挺川普重返白宮。

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