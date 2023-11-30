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美國前國務卿季辛吉過世 享嵩壽100歲

季辛吉在自家逝世，享嵩壽100歲。（路透）

季辛吉在自家逝世，享嵩壽100歲。（路透）

2023/11/30 10:38

首次上稿 10:05
更新時間 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）29日發布聲明，證實美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）11月29日於康乃狄克州的自家住宅中逝世，享嵩壽100歲。

曾獲諾貝爾和平獎 外交成就評價兩極

綜合外媒報導，季辛吉是20世紀最具影響力和爭議性的外交官之一，曾先後在美國總統尼克森（Richard Nixon）、福特（Gerald Ford）任內擔任國家安全顧問及國務卿。季辛吉主張「現實政治」（realpolitik）外交手法，贊成國家將實用目標擺在道德原則之前。從對共產中國敞開大門、與中國建交，到策劃終結越戰，季辛吉發揮前所未見的外交影響力。季辛吉1973年和北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）共同獲得諾貝爾和平獎，藉以表彰他們談判越南停火的貢獻，但是黎德壽當時拒絕受獎。

不過季辛吉因為其自認符合美國利益的立場，多次飽受嚴厲批評，例如把越戰擴大到柬埔寨和寮國、支持智利和阿根廷的軍事政變、放行印尼1975年入侵東帝汶，無視巴基斯坦在1971年孟加拉國獨立戰爭期間的大規模暴行等。

7月才見習近平 中官媒認證「中國人民的老朋友」

季辛吉在半個世紀以來訪問中國100多次，在1971年7月和10月，季辛吉兩度秘密訪問中國，與時任中國國務院總理周恩來協商，承諾美國將逐步減少駐台的軍事力量，不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持台灣獨立。季辛吉也為1972年尼克森訪中鋪路。1972年2月尼克森訪中，與中共中央委員會主席毛澤東會面。在訪問結束前，兩國政府發表了《上海公報》，推動「關係正常化」。在這段時間內，美國與中華民國保持外交關係，直到1979年1月1日與中華民國斷交，美國政府改以《台灣關係法》與中華民國維持雙邊關係。

季辛吉也是經過《人民日報》認證的「中國人民的老朋友」，與多任中國領導人都有交情，包括鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平都曾經接見季辛吉。季辛吉最近一次訪問中國是在今年7月，季辛吉於7月20日與中國國家主席習近平會面，習近平在會談中稱呼季辛吉「老朋友」。中國官方公告稱，季辛吉說他此次訪問是「作為中國的朋友而來」，美中雙方應「消除誤解、和平共存、避免對抗」。

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