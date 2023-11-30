哈瑪斯與以色列是否繼續延長停火協議 談判進度曝光

由於停火協議延長時間將至，雙方與居中斡旋的卡達仍在協調是否繼續延長停火。圖為被哈瑪斯釋放的以色列人質。（法新社）

2023/11/30 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近期與以色列達成停火協議，雙方已經達成6輪人質與囚犯互換，由於停火協議延長時間將至，雙方與居中斡旋的卡達仍在協調是否繼續延長停火。消息人士透露，如果哈馬斯交出下一份待釋放的人質名單，將宣布再次延長停火；卡達方面也對此抱持樂觀態度。

根據美國《CNN》報導，哈瑪斯與以色列的停火協議從當地時間24日上午7點開始，預計30日上午7點到期，多位熟悉談判內情的消息人士透露，一旦哈瑪斯交出下一份待釋放人質名單，雙方將再度延長停火。消息人士對於延長停火抱持樂觀態度，但在哈瑪斯提供名單之前，仍無法確定是否會延長停火。

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卡達外交部表示，在稍早第6批人質獲釋後，卡達非常樂觀地認為29日將會宣布延長停火協議，目前仍持續協調中，談判過程正朝著釋放人質的方向發展。

以色列國防軍參謀總長哈列維（Herzi Halevi）29日表示，以軍已經為停火結束後的下一階段戰爭做好準備。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也提到，一但停火結束，以軍的海陸空部隊將立即恢復行動。

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