為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

哈瑪斯與以色列是否繼續延長停火協議 談判進度曝光

由於停火協議延長時間將至，雙方與居中斡旋的卡達仍在協調是否繼續延長停火。圖為被哈瑪斯釋放的以色列人質。（法新社）

由於停火協議延長時間將至，雙方與居中斡旋的卡達仍在協調是否繼續延長停火。圖為被哈瑪斯釋放的以色列人質。（法新社）

2023/11/30 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近期與以色列達成停火協議，雙方已經達成6輪人質與囚犯互換，由於停火協議延長時間將至，雙方與居中斡旋的卡達仍在協調是否繼續延長停火。消息人士透露，如果哈馬斯交出下一份待釋放的人質名單，將宣布再次延長停火；卡達方面也對此抱持樂觀態度。

根據美國《CNN》報導，哈瑪斯與以色列的停火協議從當地時間24日上午7點開始，預計30日上午7點到期，多位熟悉談判內情的消息人士透露，一旦哈瑪斯交出下一份待釋放人質名單，雙方將再度延長停火。消息人士對於延長停火抱持樂觀態度，但在哈瑪斯提供名單之前，仍無法確定是否會延長停火。

卡達外交部表示，在稍早第6批人質獲釋後，卡達非常樂觀地認為29日將會宣布延長停火協議，目前仍持續協調中，談判過程正朝著釋放人質的方向發展。

以色列國防軍參謀總長哈列維（Herzi Halevi）29日表示，以軍已經為停火結束後的下一階段戰爭做好準備。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也提到，一但停火結束，以軍的海陸空部隊將立即恢復行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
休戰最後一天！哈瑪斯向以色列移交16名人質
2023/11/30 08:48

休戰最後一天！哈瑪斯向以色列移交16名人質
曾見到哈瑪斯領袖 以色列阿嬤當面怒嗆：你怎不為此羞愧？
2023/11/30 08:23

曾見到哈瑪斯領袖 以色列阿嬤當面怒嗆：你怎不為此羞愧？

互助共好的合作事業 以動畫探索青年返鄉創生
世衛警告 加薩病故者恐多過被炸死
2023/11/30 05:30

世衛警告 加薩病故者恐多過被炸死
布林肯將訪問以色列 喊話會努力延長以哈休戰時間
2023/11/30 00:17

布林肯將訪問以色列 喊話會努力延長以哈休戰時間

祥儀擬空調系統改善策略 提高節能效益
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播