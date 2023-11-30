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香港民主派47人遭控「顛覆政權」最後辯論 最重可處終身監禁

「王婆婆」週三在法院外示威，她揮舞英國國旗，出示標語牌寫著「釋放47人，釋放他們所有人」。（美聯社）

「王婆婆」週三在法院外示威，她揮舞英國國旗，出示標語牌寫著「釋放47人，釋放他們所有人」。（美聯社）

2023/11/30 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕為爭取2020年9月立法會選舉逾半席次，而進行初選「35+」的香港民主派47人，涉及《港區國安法》「顛覆國家政權罪」一案，29日進入最後階段、為期10天的辯論，預計3至4個月後裁決，若罪名成立，最高可處終身監禁。

綜合外媒報導，此案源於2021年1月6日，港警以涉嫌違反《港區國安法》「顛覆國家政權罪」為由，對2020年立法會選舉民主派初選參與者發動大規模拘捕行動。共53人被抓，當中47人被起訴，包括知名民運人士黃之鋒、戴耀廷以及2名前議員毛孟靜和區諾軒等人，其中多達32人被關押至今，仍有16人不認罪。

47人案今年2月於西九龍裁判法院開審，由3名國安法指定法官負責，且因港府以「外國勢力參與」為由，不採用英國遺留下來的司法制度「普通法」的陪審團審判傳統。

檢方指稱，被告們正在香港議會中尋求多數席位，曾言若政府拒絕滿足2019年民主抗議者提出的要求，將阻止預算投票草案。這些要求包括針對警察暴力展開獨立調查，並要求對香港特首和立法會議員進行普選。檢方也指控被告企圖以否決政府預算，來迫使特首下台。

時事評論員譚美德表示，這些指控全部都是基於假設民主派初選後，被告能夠順利當選進入議會成為議會多數，才有機會運用否決權癱瘓議會，他認為這些基於假設的指控，違反「普通法」的舉證及無罪假定。

60多歲的社運人士「王婆婆」週三在法院外示威，她手持英國國旗，並出示標語牌：「釋放47人，釋放他們所有人」。她告訴記者：「我希望他們能立即獲釋。他們想要的是真正的普選，沒有其他動機，也不是為了奪權」。

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