為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港媒體自由再倒退 港府倡國安相關節目毋須「中立」

    香港政府準備取消國安相關節目須遵守「中立性」的規定，以後相關節目恐怕只有支持聲音。（路透）

    香港政府準備取消國安相關節目須遵守「中立性」的規定，以後相關節目恐怕只有支持聲音。（路透）

    2023/07/18 21:49

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港實施「港區國安法」2年多以來，媒體自由嚴重倒退。香港通訊事務管理局17日進一步宣布，有意免除電視台和廣播電台播放國安法、國民教育、國民身分認同節目的「中立性」要求，即毋須安插反對意見。此外，轉播中國「信譽良好媒體」提供的節目或頻道時，也不用遵守「本地業務守則」，種種舉措都使媒體自由再度受創。

    香港通訊局17日針對放寬或更新電視台及電台節目和廣告標準業務守則，提出11項建議，並展開為期1個月的公眾諮詢。其中一項建議是，電視台及電台節目必須「中立」的規定，不適用於國民教育、國民身分認同或有關認識「港區國安法」的節目，因為相關機構若為了恪守中立，而在節目中加入反對言論，可能有觸犯法律的風險，也可能面臨投訴。然而，中文大學新聞與傳播學院教授李立峯指港府誤解中立之意，認為中立報導才能促使社會了解國安法。

    據了解，香港通訊局2月間即強制要求電視台和電台，每週必須播放至少半小時的國民教育、國民身分認同和正確認識「港區國安法」的節目。

    香港通訊局另一項引發議論的建議是，電視台和電台直接購買轉播中國「信譽良好媒體」所提供的節目或頻道時，也應免除遵守本地業務守則的規定，即不必像香港本地製作的節目一樣，遵守香港的監管規定。該局沒有定義何謂「信譽良好媒體」，僅表示隨著香港與粵港澳大灣區及其他中國地區逐漸融合，從優良中國媒體購買節目在香港播放，有助於港人了解中國。有業內專家認為，這將增加在香港播放的中國節目數量。

    媒體觀察人士指出，上述新規定可能導致香港媒體進一步自我審查，為香港社會公開辯論爭議問題畫下句點。香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，在「一國兩制」下，媒體會讓政府承擔責任，不會成為政府的大聲公，更不會變成政府的一部分，香港和中國應保有各自獨立的空間，製作及報導自己的新聞，「中立性至關重要，是媒體的基本原則」。

    據報導，香港公共廣播機構「香港電台」在去年香港主權移交25週年期間，就已開始播放中國「中央電視台」和「中國國際電視台」的節目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拔掉中共喉舌 美外委會通過撤香港經貿辦特權
    2023/07/18 07:15

    拔掉中共喉舌 美外委會通過撤香港經貿辦特權
    威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態
    2023/07/12 10:53

    威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態

    痘痘新剋星！啤酒花ｘ水楊酸抗痘大熱銷
    港特首「窮追猛打」 羅冠聰父母兄被帶走
    2023/07/12 05:30

    港特首「窮追猛打」 羅冠聰父母兄被帶走
    監控海外港人？英國慈善機構被踢爆與中國關係密切
    2023/07/06 06:01

    監控海外港人？英國慈善機構被踢爆與中國關係密切

    血糖狂飆？ 維持健康體態 鄭弘儀靠它
    涉違國安法 香港眾志前主席被逮
    2023/07/06 05:30

    涉違國安法 香港眾志前主席被逮
    香港記協主席陳朗昇被控「阻礙警察」 疑為打擊媒體自由
    2022/09/19 20:34

    香港記協主席陳朗昇被控「阻礙警察」 疑為打擊媒體自由
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播