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    港特首「窮追猛打」 羅冠聰父母兄被帶走

    香港警方上週宣布通緝流亡海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，十一日還登門帶走他的父母及兄長問話。（路透檔案照）

    香港警方上週宣布通緝流亡海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，十一日還登門帶走他的父母及兄長問話。（路透檔案照）

    2023/07/12 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警務處國家安全處三日宣布懸賞每人一百萬港幣（約新台幣三九七萬元），緝捕八名涉嫌違反「港區國安法」的在逃人士，包括流亡英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰。國安處人員十一日清晨突襲搜查羅冠聰家人位於東涌的兩處寓所，並帶走羅冠聰父母及兄長三人問話。

    調查有無經濟援助

    綜合港媒報導，國安處人員希望了解他們是否曾向羅冠聰提供經濟援助，及是否做為他在香港的代理人。三人完成口供後已獲准離開，警方目前並未拘捕任何人。

    為避免連累親人，羅冠聰二○二○年七月曾在臉書發文，強調離港後已未與親人聯繫，也正式與他們斷絕關係，不再往來。但香港特首李家超十一日在出席行政會議前向媒體表示，自警方上週宣布懸賞通緝八人後，警方已收到一些資料，也會「繼續蒐集情報、窮追猛打、執法必嚴」。

    李家超還說，大家都應該將這八人當作「過街老鼠、避之則吉」，並要求民眾提供情報給警方；警方會追究幕後援助、支持或控制這八人的勢力。

    國安處三日宣布，通緝潛逃海外的羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪等八人，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位。

    香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀曾表示，親友與八名通緝犯聯絡沒有問題，但若涉及金錢支援，而八人又將相關金錢用於違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。

    疑引誘羅冠聰返港

    英國衛報報導，英國保守黨議員兼下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）形容港警這次突襲行動「令人髮指」，顯然是試圖「引誘」羅冠聰返回香港，以便將其囚禁。柯恩詩和其他議員本月稍早敦促英國政府，對參與針對英國境內民主人士行動的香港官員實施制裁。她表示，在港府砸錢追殺，通緝八名流亡港人後，政府應該召見中國駐英大使表達嚴正關切。

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