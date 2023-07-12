威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態

《香港國安法》於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態。至今已屆3年。（法新社）

2023/07/12 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕《香港國安法》於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態。如今國安法上路已過3年，美方表示，鑑於中國對香港採取從根本破壞香港自治的行動，並持續對美國國家安全、外交與經濟構成威脅，因此決定再度延長對港緊急狀態一年。

中國全國人大常委會於2020年6月30日通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，並在未經過香港立法程序就在當地實施，時任美國總統川普（Donald Trump）也在當年7月14日發布行政命令，宣布國家緊急狀態。

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在現任總統拜登上任後，在2021年7月與2022年7月也持續宣布延長緊急狀態一年。如今又過一年，拜登本月11日也公告，鑑於中國近來採取從根本破壞香港自治的行動，行政部門也認定這些行為持續對美國國家安全、外交與經濟構成不尋常與非比尋常的威脅，因此決定延長對香港的國家緊急狀態一年。拜登政府也向國會表示，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態將持續有效至2024年7月14日。

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