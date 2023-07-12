為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態

    《香港國安法》於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態。至今已屆3年。（法新社）

    《香港國安法》於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態。至今已屆3年。（法新社）

    2023/07/12 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕《香港國安法》於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態。如今國安法上路已過3年，美方表示，鑑於中國對香港採取從根本破壞香港自治的行動，並持續對美國國家安全、外交與經濟構成威脅，因此決定再度延長對港緊急狀態一年。

    中國全國人大常委會於2020年6月30日通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，並在未經過香港立法程序就在當地實施，時任美國總統川普（Donald Trump）也在當年7月14日發布行政命令，宣布國家緊急狀態。

    在現任總統拜登上任後，在2021年7月與2022年7月也持續宣布延長緊急狀態一年。如今又過一年，拜登本月11日也公告，鑑於中國近來採取從根本破壞香港自治的行動，行政部門也認定這些行為持續對美國國家安全、外交與經濟構成不尋常與非比尋常的威脅，因此決定延長對香港的國家緊急狀態一年。拜登政府也向國會表示，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態將持續有效至2024年7月14日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反送中4週年在台港人遊行 李明哲：台灣人拒絕中國蠻橫手段
    2023/06/10 19:59

    反送中4週年在台港人遊行 李明哲：台灣人拒絕中國蠻橫手段
    香港中學生升旗未起立 遭斥責涉違「國安法」罰停課3天
    2022/10/12 06:24

    香港中學生升旗未起立 遭斥責涉違「國安法」罰停課3天

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    香港變了！台灣短片因「總統大選」場景遭禁 導演：從沒體會過
    2021/11/21 19:51

    香港變了！台灣短片因「總統大選」場景遭禁 導演：從沒體會過
    願赴港處置六四國殤之柱 丹麥作者：先給我《國安法》豁免權
    2021/11/12 20:19

    願赴港處置六四國殤之柱 丹麥作者：先給我《國安法》豁免權

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    香港241港區議員將被取消資格 媒體憂：2019可能是最後一次投票
    2021/07/13 12:05

    香港241港區議員將被取消資格 媒體憂：2019可能是最後一次投票
    上週才稱「光城者」破案 港警今再拘捕至少5人
    2021/07/12 09:25

    上週才稱「光城者」破案 港警今再拘捕至少5人
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播