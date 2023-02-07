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    香港民主派47人案開審 陳弱水嘆：欲加之罪何患無辭

    香港民主派47人案6日開審，民眾在法院外聲援。（彭博）

    香港民主派47人案6日開審，民眾在法院外聲援。（彭博）

    2023/02/07 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士參與「35+公民投票初選計劃」，共47人被控意圖顛覆國家政權，本案6日開審，民團同日發表「反對港府迫害民主運動人士聯署聲明」，聲援遭政治迫害的47人案被告。台大歷史系教授陳弱水晚間在臉書轉發聯署聲明，直言「選舉想贏也算犯罪，真是『欲加之罪，何患無辭』」！

    香港6日以「串謀顛覆國家政權」罪對民主派人士進行國安法大審。陳弱水表示，流亡在台灣的前香港中文大學學生會副會長羅子維（現為台大大學部學生）對此悲憤至極，「為了抒發鄉愁及義憤」，與朋友一起發起「反對港府迫害民主運動人士聯署聲明」，希望大家表達對香港民主運動人士的支持。

    陳弱水表示，本案被告在2020年7月舉辦民主派立法會初選，企圖推出民主派最強候選人，以獲得立法會過半席次。沒想到卻遭港府指控「串謀顛覆國家政權」，讓他感嘆，「選舉想贏也算犯罪，真是『欲加之罪，何患無辭』！」

    陳弱水表示，審判雖然6日才開始，但大多數被告已被關押超過兩年，身心飽受煎熬。無論劇情如何安排，細節如何演變，這實際上是對97以來港人爭取民主的清算，也是「人為刀俎，我為魚肉」的赤裸裸展現。他最後更說，「諸君其亦有唇亡齒寒之感乎？」

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