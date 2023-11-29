被控利用氣候會議推動石油交易 COP28主席否認

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）峰會主席賈比爾（見圖），身兼阿聯國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長。（法新社檔案照）

2023/11/29 23:51

〔中央社〕聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，峰會主席賈比爾今天否認關於他試圖利用COP28主席地位，為阿聯尋求化石燃料交易的報導。

《法新社》報導，身兼阿聯國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長的賈比爾（Sultan Al Jaber）在氣候會議前夕告訴媒體記者：「這些指控是虛假的、不屬實、不正確，也不準確。」

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「這是在試圖破壞COP28主席的工作。讓我問你一個問題，你認為阿聯或我本人需要COP或COP主席的位置來談成商業交易或建立商業關係嗎？」

《英國廣播公司（BBC）》和非營利性新聞調查機構氣候報導中心（Centre for Climate Reporting）獲得的洩漏文件指出，為賈比爾和外國政府在COP28會面而準備的談話要點中，推廣了化石燃料領域的聯合商機。

27日的報導詳細列出簡報要點，表明阿布達比國家石油公司和中國、德國和埃及等國家合作發展石油和天然氣計畫的意願。

另外還身兼一家潔淨能源公司董事長的賈比爾表示：「我保證，我從未看過他們提到的這些談話要點，或是在討論中加入這些談話要點。」

他說，他作為氣候峰會主席，與政府和利害關係人進行的每次會議「始終圍繞著一件事，也只有一件事：那就是我的COP28議程」。

但這些指控進一步加深外界對世界氣候談判掌舵者是一名石油業者的懷疑，賈比爾早已被指控涉及利益衝突。

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