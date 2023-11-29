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人夫大玩「父女丼」！她抓包老公出軌 對象竟是親生老爸......

奧莉薇拉（中）發現老公（左）出軌，對象竟是自己的父親（右）。（圖翻攝自臉書）

奧莉薇拉（中）發現老公（左）出軌，對象竟是自己的父親（右）。（圖翻攝自臉書）

2023/11/29 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕太狗血！巴西一名人妻在網上揭露近日發現老公出軌，讓人無法接受的是，出軌對象竟然是她的親生父親，人妻氣不過決定將2人姦情公諸於世，引發外界熱議。

綜合外媒報導，來自巴西聖保羅州（Sao Paulo）阿拉拉夸拉市（Araraquara）的25歲女子奧莉薇拉（Camila Oliveira），近日透過臉書分享發生在自己身上的荒謬遭遇，她日前偶然間查看父親的手機，發現他和自己的女婿對話相當不尋常，甚至還存著女婿的私密照及2人的性愛片，這才得知老公出軌了2年，且對象竟然是岳父。

對這件事太過震驚且憤怒的奧莉薇拉，不僅將這起家內醜聞公開在網上，還在她所居住的社區張貼海報「宣傳」老公與父親的不倫。奧莉薇拉的貼文在社群平台造成瘋傳，不少網友也感到不可思議，並替奧莉薇拉抱不平。

據悉，奧莉薇拉的丈夫否認與岳父的姦情，宣稱自己是遭受威脅；至於奧莉薇拉的父親得知女兒對外曝光醜聞後非常生氣，直接找女兒理論，甚至在大街上大聲咆哮、亂砸東西鬧事，奧莉薇拉也氣到直接點火燃燒父親送給老公的汽車，引發鄰居不滿報案，警方已介入這起家庭亂倫引發的暴力事件。

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