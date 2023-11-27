哈瑪斯逾50名指揮官遭擊斃 被迫與以色列停火換喘息時間

以色列部隊已殺死50多名哈瑪斯指揮官，對哈瑪斯麾下的武裝部隊造成重大傷害，促使哈瑪斯近期與以色列達成停火協議，雙方交換人質，並讓救援物資送進加薩走廊。（法新社）

2023/11/27 10:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯近期與以色列達成停火協議，雙方交換人質，這可能與以色列加強反攻，哈瑪斯有多名高級指揮官遭擊斃，對該組織造成重大打擊，因此需要藉由停火協議，換得喘息時間有關。

以色列1名高級軍事官員上週表示，以色列部隊已「殺死50多名哈瑪斯指揮官」，對哈瑪斯麾下的武裝部隊造成重大傷害。這名以色列官員估計，哈瑪斯的武裝部隊約有2萬4000名士兵。

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根據《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯麾下的卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）26日發布聲明坦承，該旅位於加薩北部的指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）等4名高級領導人，已在以色列對哈瑪斯的攻擊中陣亡。

這份在Telegram發布的聲明指出，死亡的4名指揮官包括加薩北部的指揮官、卡桑旅軍事委員會成員甘杜爾，但未交代甘杜爾死亡的具體時間和地點；另外3名死亡的指揮官是：西亞姆（Ayman Siyam）、拉賈卜（Wael Rajab）和薩爾曼（Raafat Salman）。根據以色列媒體報導，西亞姆是卡桑旅火箭發射部隊的指揮官。

在4名指揮官中，甘杜爾在哈馬斯的層級最高，他的化名為阿納斯（Abu Anas），2017年被美國納入恐怖分子名單，並遭到經濟制裁。美國國務院的研判，甘杜爾參與了無數次的恐怖攻擊活動；據信，他是在以色列報復哈瑪斯10月7日發動突襲的軍事行動中死亡的。

華府非政府組織「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project）的數據顯示，自2002年以來，以色列曾至少2次策劃暗殺甘杜爾的行動，但都沒有成功。

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