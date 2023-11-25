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哈瑪斯釋放12泰國人 將先到以色列進行醫療監督

2023/11/25 01:54

〔中央社〕在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外交部今天證實有12名泰國人獲釋，他們將從拉法邊界關卡進入埃及後再前往以色列，泰國外交部感謝卡達、伊朗和馬來西亞等國的居中斡旋。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，死傷數字每天不斷上升。根據泰國外交部統計，目前已有39名泰國人死亡和26人被綁架。

哈瑪斯與以色列達成的休戰協議生效後，今天開始釋放首批人質，其中包括13名以色列及12名泰國籍人士。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天晚間先在社群媒體X（原推特）揭露12名泰國人獲釋的消息，泰國外交部隨後發布聲明確認此消息。

泰國外交部指出，這12人從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）先進入埃及再前往以色列，不過這12人的姓名和性別還無法確認。

泰國外交部指出，這12人將先被送往以色列的夏米爾醫療中心（Shamir Medical Center ）進行醫療監督48小時，不能與外人接觸，泰國外交部駐以色列的官員會在醫療中心協助這12人，並將盡全力協助他們返國。

泰國外交部特別感謝卡達、以色列、埃及、伊朗、馬來西亞等國家以及國際紅十字會的幫忙，讓這批人質獲釋，也希望目前還被俘虜的人質能夠盡早被釋放。（編輯：徐睿承）1121125

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