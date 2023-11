暴風雪還堅持上山！ 登山隊遇雪崩釀5死4重傷

2023/11/26 23:00

〔即時新聞/綜合報導〕位於伊朗西部洛雷斯坦省(Luristan)的奧什托蘭庫赫山(Oshtorankuh),近來發生暴雨以及大雪的極端天氣,該國最高峰聖柏蘭峰(San Boran peak)在23日爆發大規模雪崩,一支伊朗登山隊慘遭雪埋,造成5人死亡4人重傷。

綜合外媒報導,由於奧什托蘭庫赫山連日暴雨及大雪,當地政府發出危險警告,不過有一支9人登山隊無視上週四(23日)警告執意上山,當天就在該山脈最高峰、海拔4150公尺的聖柏蘭峰不幸遭遇雪崩,釀成5死4重傷的悲劇。

請繼續往下閱讀...

伊朗紅新月會立即派人前往現場救難,從曝光的影片可見,雪崩發生時伴隨著轟隆巨響,所揚起的雪煙完全遮蔽了視線。紅新月會在距離首都德黑蘭西南方約300公里處的山峰尋獲5名登山者的屍體,其餘4名倖存者則送往當地醫院急救。相關報導稱,雪崩在伊朗並不常見,此意外懷疑是因為極端氣候所造成的影響有關。

❗️???? Avalanche Kills Five in Iran



Recent heavy snow and rain has apparently triggered a deadly incident at San Boran in Lorestan ???????? - where five bodies have been recovered and four others injured. (IRNA)



???? Courtesy Iranian Red Crescent pic.twitter.com/MeKiWbHOz5