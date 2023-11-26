暴風雪還堅持上山！ 登山隊遇雪崩釀5死4重傷

伊朗登山隊無視政府警告，依然堅持登山，23日遭遇雪崩導致5人死亡4人重傷。（圖截取自X平台）

2023/11/26 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕位於伊朗西部洛雷斯坦省（Luristan）的奧什托蘭庫赫山（Oshtorankuh），近來發生暴雨以及大雪的極端天氣，該國最高峰聖柏蘭峰（San Boran peak）在23日爆發大規模雪崩，一支伊朗登山隊慘遭雪埋，造成5人死亡4人重傷。

綜合外媒報導，由於奧什托蘭庫赫山連日暴雨及大雪，當地政府發出危險警告，不過有一支9人登山隊無視上週四（23日）警告執意上山，當天就在該山脈最高峰、海拔4150公尺的聖柏蘭峰不幸遭遇雪崩，釀成5死4重傷的悲劇。

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伊朗紅新月會立即派人前往現場救難，從曝光的影片可見，雪崩發生時伴隨著轟隆巨響，所揚起的雪煙完全遮蔽了視線。紅新月會在距離首都德黑蘭西南方約300公里處的山峰尋獲5名登山者的屍體，其餘4名倖存者則送往當地醫院急救。相關報導稱，雪崩在伊朗並不常見，此意外懷疑是因為極端氣候所造成的影響有關。

❗️???? Avalanche Kills Five in Iran



Recent heavy snow and rain has apparently triggered a deadly incident at San Boran in Lorestan ???????? - where five bodies have been recovered and four others injured. （IRNA）



???? Courtesy Iranian Red Crescent pic.twitter.com/MeKiWbHOz5 — RT_India （@RT_India_news） November 25, 2023

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