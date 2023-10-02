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58歲山友眠月線健走2度昏倒又恢復意識 警消靠板車救援送醫

嘉義縣阿里山警消、阿里山林鐵及文化資產管理處人員用板車將劉男及妻子救援返回園區送醫。（警方提供）

嘉義縣阿里山警消、阿里山林鐵及文化資產管理處人員用板車將劉男及妻子救援返回園區送醫。（警方提供）

2023/10/02 21:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名58歲劉姓男子今上午自阿里山國家森林遊樂區申請進入阿里山林業鐵路支線眠月線健行，不料走到大崩塌入口處二度昏倒又恢復意識，同行妻子立即打電話報案，嘉義縣警消即刻趕往救援，經阿里山林鐵人員駕駛鐵道簡易板車載送返回園區，由救護車送醫救治，經醫師檢查無大礙後，已自行返家，所幸虛驚一場。

劉妻表示，今天上午8點半，與先生前往阿里山國家森林遊樂區台灣一葉蘭保護區內的眠月線健行登山，行經大崩塌入口時，先生突然昏倒，雖蹲坐地上休息時曾恢復意識，卻又再昏倒，因此報警請求協助。

嘉縣消防局接獲報案，隨即與縣警局阿里山派出所人員集結，前往眠月線救援，救援人員趕抵大崩塌入口處接觸劉男，已經恢復意識但臉色蒼白，隨即由阿里山林鐵及文化資產管理處阿里山監工區人員駕駛板車，將劉男及妻子載返園區，由救護車載送到阿里山香林衛生室，醫師檢視劉男身體無虞後，劉男由家屬開車載下山。

竹崎警分局分局長閻百川表示，阿里山國家森林遊樂區屬高海拔地區，呼籲登山客登山健行前，應先檢視自身健康狀況，如果有心血管病史或身體狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全路線，以免發生危險。

58歲劉男前往阿里山眠月線登山健行突然昏倒，休息後恢復意識，由警消救援送醫無大礙。（警方提供）

58歲劉男前往阿里山眠月線登山健行突然昏倒，休息後恢復意識，由警消救援送醫無大礙。（警方提供）

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