新婚變地獄！泰國新郎槍殺新娘、岳母、賓客再自轟 5死1傷

泰國呵叻發生婚禮命案，新郎開槍射擊，造成4死1傷。（擷取自x）

2023/11/26 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部的呵叻​（Korat）在昨（25日）晚間11點發生婚禮命案，新郎在自己的婚禮派對上開槍射擊，造成包括新娘在內4人死亡、一名男子受重傷，而該名新郎隨後開槍自殺身亡。

根據《曼谷郵報》報導，開槍新郎被確認是Chaturong Suksuk，一名殘疾的前森林護管員和帕奧會運動員。週六是29歲的Suksuk和44歲的Kanchana Pachunthuek舉行婚禮的日子。傳統婚禮從早上開始，在結束後便舉辦宴會。據報導，兩人在正式結婚前就已同居3年。

請繼續往下閱讀...

當晚舉辦婚禮宴會，新人雙方家人與賓客均有出席。但在聚會期間，賓客和親戚們注意到Suksuk的態度看來不如想像中開心。而Suksuk在深夜時突然離開聚會，並走向他的車子，過不久就拿著手槍回到宴會，開槍射殺新娘、岳母、新娘妹妹和一名賓客，並造成一位賓客嚴重受傷，Suksuk也在隨後開槍自盡。

當地警局局長Pol Col Roongjroj Tang-amnuay表示，警方在現場找到11發用過的彈藥。他也提到，該名新郎過去曾是海軍陸戰隊隊員並隸屬於春武里府（Chonburi）梭桃邑海軍基地（Sattahip Naval Base），而他的腳因為在一次事故中被火車輾過，導致他必須截肢。目前警方正在調查，以釐清犯案動機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

#BangkokPost: A bridegroom, a former ranger with a disabled leg, opened fire on the rampage, killing four people including the bride and seriously injuring a man before shooting himself to death with a pistol at his own wedding party on Saturday night, police said. #Thailand… pic.twitter.com/LP7CK1PTH6 — Bangkok Post （@BangkokPostNews） November 26, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法