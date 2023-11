新婚變地獄！泰國新郎槍殺新娘、岳母、賓客再自轟 5死1傷

2023/11/26 20:57

〔即時新聞/綜合報導〕泰國東北部的呵叻​(Korat)在昨(25日)晚間11點發生婚禮命案,新郎在自己的婚禮派對上開槍射擊,造成包括新娘在內4人死亡、一名男子受重傷,而該名新郎隨後開槍自殺身亡。

根據《曼谷郵報》報導,開槍新郎被確認是Chaturong Suksuk,一名殘疾的前森林護管員和帕奧會運動員。週六是29歲的Suksuk和44歲的Kanchana Pachunthuek舉行婚禮的日子。傳統婚禮從早上開始,在結束後便舉辦宴會。據報導,兩人在正式結婚前就已同居3年。

當晚舉辦婚禮宴會,新人雙方家人與賓客均有出席。但在聚會期間,賓客和親戚們注意到Suksuk的態度看來不如想像中開心。而Suksuk在深夜時突然離開聚會,並走向他的車子,過不久就拿著手槍回到宴會,開槍射殺新娘、岳母、新娘妹妹和一名賓客,並造成一位賓客嚴重受傷,Suksuk也在隨後開槍自盡。

當地警局局長Pol Col Roongjroj Tang-amnuay表示,警方在現場找到11發用過的彈藥。他也提到,該名新郎過去曾是海軍陸戰隊隊員並隸屬於春武里府(Chonburi)梭桃邑海軍基地(Sattahip Naval Base),而他的腳因為在一次事故中被火車輾過,導致他必須截肢。目前警方正在調查,以釐清犯案動機。

