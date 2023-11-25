日本智庫：中俄「事實上同盟」與美對立加劇 台海攸關局勢走向

日本防衛省智庫認為，中俄與美國的對立將加劇，防止中國武力改變台海現狀，是決定國際秩序首要因素。台海局勢示意圖。（路透檔案照）

2023/11/25 21:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本防衛省智庫「防衛研究所」24日發布「中國安全戰略報告2024」，指在中國強化核武等軍事力量，同時深化與俄羅斯的戰略合作下，預測今後10年中俄與美國在國際秩序上的對立將加劇，而能否在台海等地區防止中國透過武力改變現狀，是決定國際秩序競爭走向的首要因素。

報告指出，中國對抗美國，以改變美軍向來主導的東亞安全秩序為目標，透過大幅增強對美國「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，限制美軍靠近亞太地區，和在中國周邊的勢力存在；同時中國也在快速提高核武力量，以利在涉及中國「核心利益」的衝突時，升高美軍介入門檻。

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中俄目前雖非同盟關係，但這份報告認為，兩國在改變美國主導、基於自由民主等價值觀的國際秩序想法一致，兩國將強化軍事、核能等領域協作，因此預計「將進入事實上的同盟關係」。

報告指出，今後10年左右的可預見未來，中俄與美國在國際秩序上的對立會日益加劇，並會將「全球南方」國家捲入；中國在南海、台海等地區累積改變現狀的既成事實，因此，能否防止中國憑借武力片面改變這些區域現狀，是決定國際秩序競爭走向的首要因素。

報告說，美國以強化核武等嚇阻力，確保延伸嚇阻可信度和可靠性，強化對盟邦夥伴的安全保證，因應未來要同時對抗中俄兩核武國家；同時，日本也必須進一步加強必要的防衛力量，同時須全面深化和美國包括核嚇阻在內的合作，來嚇阻中俄兩國以武力改變現狀的企圖，並加強與東南亞、太平洋島國的關係，確保日本國家利益、維護印太地區和平與繁榮。

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