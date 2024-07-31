無人機巢穴？美空襲伊拉克民兵組織 「人民動員」4死4傷

「人民動員」擁有逾15萬兵力，是受到伊拉克當局批准的準軍事組織。圖為該組織成員手持伊朗已故和現任最高領導人肖像。（法新社資料照）

2024/07/31 11:28

首次上稿 10:46

更新時間 11:28

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劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多名美國官員向《路透》證實，美軍30日基於自衛理由，對伊拉克境內發動空襲。以色列同日也對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動襲擊，並稱擊斃了真主黨（Hezbollah）指揮官蘇克爾（Fu'ad Shukr），地區緊張情勢正迅速升級。

據《路透》報導，伊拉克警方和醫療人士表示，位於巴格達南方的1座伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）基地遭到空襲，造成該組織4名成員喪生，另有4人負傷。

爆炸發生後，「人民動員」的聲明沒有明確指責美國應對此事負責。

然而，不具名的多名美國官員透露，美軍對巴比倫省（Babylon）穆薩伊布（Musayib）進行了空襲，但沒有提供確切目標。

官員補充，攻擊目標是企圖發射無人機的武裝分子，情報指出其對美國和聯軍構成威脅。官員沒有對傷亡發表任何評論。

其中1名美國官員強調：「行動反映了美國對我方人員的安全承諾。」

30日的行動是自今年2月以來，美軍再次對伊拉克發動空襲，戰機當時對伊拉克和敘利亞境內超過85個伊朗革命衛隊（IRGC）和與伊朗結盟的民兵組織目標，發動大規模空襲。

「人民動員」擁有逾15萬兵力，是受到伊拉克當局批准的準軍事組織，與德黑蘭和伊朗革命衛隊關係相當密切。

伊拉克是罕見同時與美國、伊朗結盟的國家，境內駐紮了2500名美軍，安全部隊則包括由伊朗支持的民兵組織。去年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭後，伊拉克境內便不斷發生針鋒相對的攻擊行為。

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