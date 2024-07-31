為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

無人機巢穴？美空襲伊拉克民兵組織 「人民動員」4死4傷

「人民動員」擁有逾15萬兵力，是受到伊拉克當局批准的準軍事組織。圖為該組織成員手持伊朗已故和現任最高領導人肖像。（法新社資料照）

「人民動員」擁有逾15萬兵力，是受到伊拉克當局批准的準軍事組織。圖為該組織成員手持伊朗已故和現任最高領導人肖像。（法新社資料照）

2024/07/31 11:28

首次上稿 10:46
更新時間 11:28

相關新聞請見：

以色列突襲！ 黎巴嫩真主黨No.2被擊斃

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多名美國官員向《路透》證實，美軍30日基於自衛理由，對伊拉克境內發動空襲。以色列同日也對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動襲擊，並稱擊斃了真主黨（Hezbollah）指揮官蘇克爾（Fu'ad Shukr），地區緊張情勢正迅速升級。

據《路透》報導，伊拉克警方和醫療人士表示，位於巴格達南方的1座伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）基地遭到空襲，造成該組織4名成員喪生，另有4人負傷。

爆炸發生後，「人民動員」的聲明沒有明確指責美國應對此事負責。

然而，不具名的多名美國官員透露，美軍對巴比倫省（Babylon）穆薩伊布（Musayib）進行了空襲，但沒有提供確切目標。

官員補充，攻擊目標是企圖發射無人機的武裝分子，情報指出其對美國和聯軍構成威脅。官員沒有對傷亡發表任何評論。

其中1名美國官員強調：「行動反映了美國對我方人員的安全承諾。」

30日的行動是自今年2月以來，美軍再次對伊拉克發動空襲，戰機當時對伊拉克和敘利亞境內超過85個伊朗革命衛隊（IRGC）和與伊朗結盟的民兵組織目標，發動大規模空襲。

「人民動員」擁有逾15萬兵力，是受到伊拉克當局批准的準軍事組織，與德黑蘭和伊朗革命衛隊關係相當密切。

伊拉克是罕見同時與美國、伊朗結盟的國家，境內駐紮了2500名美軍，安全部隊則包括由伊朗支持的民兵組織。去年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭後，伊拉克境內便不斷發生針鋒相對的攻擊行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美10天前部署 重挫伊朗夜襲
2024/04/16 05:30

美10天前部署 重挫伊朗夜襲
美空襲伊拉克敘利亞 親伊朗85個目標
2024/02/04 05:30

美空襲伊拉克敘利亞 親伊朗85個目標

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
協助以軍挫敗伊朗行動 美軍擊落逾80架無人機、6枚飛彈
2024/04/15 08:32

協助以軍挫敗伊朗行動 美軍擊落逾80架無人機、6枚飛彈
詭！伊拉克親伊朗民兵基地遭空襲爆炸 美、以皆否認有涉
2024/04/20 11:15

詭！伊拉克親伊朗民兵基地遭空襲爆炸 美、以皆否認有涉

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播