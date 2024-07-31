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以色列空襲貝魯特 黎巴嫩真主黨指揮官被擊斃

以國軍方30日晚間針對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區進行空襲報復，並宣稱此次行動擊斃真主黨指揮官蘇克爾。（法新社）

以國軍方30日晚間針對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區進行空襲報復，並宣稱此次行動擊斃真主黨指揮官蘇克爾。（法新社）

2024/07/31 06:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列控制的戈蘭高地近期遭黎巴嫩遭真主黨（Hezbollah）火箭攻擊，導致12名青少年死亡，以色列與黎巴嫩之間的關係惡化，以國軍方30日晚間針對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區進行空襲報復。以軍宣稱，此次行動擊斃真主黨指揮官蘇克爾（Fu'ad Shukr）。

綜合外媒報導，以色列國防軍（IDF）30日在一份聲明中指出，真主黨高階指揮官蘇克爾在以軍行動中喪生。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中也強調，以色列並不尋求戰爭，「但我們已做好充分準備」。

真主黨高階指揮官喪生的消息一出，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也在社群平台「X」發文表示，蘇克爾手上沾滿許多以色列人的鮮血，在此次行動中以色列證明，讓以色列人民流血是有代價的，「為了實現此目標，以軍沒有什麼地方是到不了的」。

在以軍攻擊中，貝魯特南郊的一棟5層樓建築物被摧毀，黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firas Abiad）指出，以軍此次攻擊也造成黎巴嫩當地1名平民死亡、35人受傷。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）譴責以色列對貝魯特的攻擊，強調以軍行為明顯違反了國際法，造成數十名黎巴嫩公民傷亡的攻擊「是犯罪行為」。

蘇克爾是真主黨軍事部門的負責人，被視為是真主黨的「二號人物」，擔任真主黨領導人的納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的軍事顧問。蘇克爾也曾經參與1983年10月23日美國陸戰隊駐貝魯特軍營的爆炸事件。

以軍除了擊斃真主黨指揮官蘇克爾，也造成黎巴嫩當地1名平民死亡、35人受傷。（美聯社）

以軍除了擊斃真主黨指揮官蘇克爾，也造成黎巴嫩當地1名平民死亡、35人受傷。（美聯社）

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