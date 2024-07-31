為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度喀拉拉邦土石流睡夢中奪命 釀106死128傷仍有數十人失蹤

印度喀拉拉邦29日發生暴雨，30日凌晨發生土石流，造成至少106人死亡，而死者當時大多數都在熟睡中。（美聯社）

印度喀拉拉邦29日發生暴雨，30日凌晨發生土石流，造成至少106人死亡，而死者當時大多數都在熟睡中。（美聯社）

2024/07/31 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度西南部的喀拉拉邦（Kerala）29日開始降下暴雨，30日凌晨發生土石流，造成至少106人死亡，而死者當時大多數都在熟睡中，當地政府目前正持續搜救中。

綜合外媒報導，喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）29日遭遇暴雨，在30日凌晨發生土石流，導致至少106人死亡，大多數受害者都是住在山坡邊的房舍或臨時住所的茶園工人及其家屬。瓦亞納德縣政府指出，土石流造成至少106人死亡、128人受傷、數十人仍下落不明。

瓦亞納德縣政府官員表示，目前仍有人受困於瓦礫堆與泥流之下，還有人被沖走，目前地方當局正在盡可能地持續搜救中。目前有超過3000人被安置在該縣的臨時安置中心，包括陸軍士兵在內的數百名搜救人員正使用無人機、搜救犬來尋找倖存者。

據了解，有將近350個家庭居住在受土石流影響地區，大多數罹難者都是在茶園或荳蔻種植園工作的人，土石流發生時他們很可能正在臨時搭建的帳篷中睡覺。目前喀拉拉邦暴雨導致進入災區的道路中斷，使得救援工作更加困難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
巴黎奧運大雨後湧現600萬鼠輩橫行 英國記者驚呼︰跟貓一樣大！
2024/07/29 20:08

巴黎奧運大雨後湧現600萬鼠輩橫行 英國記者驚呼︰跟貓一樣大！
北韓平安北道洪患 金正恩「結屎面」視察指揮救災
2024/07/29 21:36

北韓平安北道洪患 金正恩「結屎面」視察指揮救災

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
衣索比亞最慘重山崩死傷持續飆升 罹難者恐破500人
2024/07/30 12:58

衣索比亞最慘重山崩死傷持續飆升 罹難者恐破500人
印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度
2024/07/31 00:21

印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
凱米餘威重創中國湖南 湘江支流多處潰堤、山區8村暴雨失聯
2024/07/29 13:35

凱米餘威重創中國湖南 湘江支流多處潰堤、山區8村暴雨失聯
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播