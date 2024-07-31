印度喀拉拉邦土石流睡夢中奪命 釀106死128傷仍有數十人失蹤

印度喀拉拉邦29日發生暴雨，30日凌晨發生土石流，造成至少106人死亡，而死者當時大多數都在熟睡中。（美聯社）

2024/07/31 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度西南部的喀拉拉邦（Kerala）29日開始降下暴雨，30日凌晨發生土石流，造成至少106人死亡，而死者當時大多數都在熟睡中，當地政府目前正持續搜救中。

綜合外媒報導，喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）29日遭遇暴雨，在30日凌晨發生土石流，導致至少106人死亡，大多數受害者都是住在山坡邊的房舍或臨時住所的茶園工人及其家屬。瓦亞納德縣政府指出，土石流造成至少106人死亡、128人受傷、數十人仍下落不明。

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瓦亞納德縣政府官員表示，目前仍有人受困於瓦礫堆與泥流之下，還有人被沖走，目前地方當局正在盡可能地持續搜救中。目前有超過3000人被安置在該縣的臨時安置中心，包括陸軍士兵在內的數百名搜救人員正使用無人機、搜救犬來尋找倖存者。

據了解，有將近350個家庭居住在受土石流影響地區，大多數罹難者都是在茶園或荳蔻種植園工作的人，土石流發生時他們很可能正在臨時搭建的帳篷中睡覺。目前喀拉拉邦暴雨導致進入災區的道路中斷，使得救援工作更加困難。

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