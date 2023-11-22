俄國會議長訪中 中俄高層11月已3度互訪

俄羅斯「國家杜馬」（國會下議院）議長沃洛丁（左）21日拜會中國全國人大常委會委員長趙樂際（右）。（新華社）

2023/11/22 10:56

〔中央社〕中俄互動近來趨於頻繁。繼中共中央軍委副主席張又俠訪俄及俄羅斯第一副總理貝洛索夫訪中後，國家杜馬（國會）主席沃洛丁21日抵達中國訪問。俄媒報導，沃洛丁將與中方討論中俄國會及經濟、安全等領域合作議題。

中俄上述這3項高層官員互訪都集中在11月，分別涉及軍事、安全、經濟、國會等領域，且都在10月初以巴衝突爆發後展開，因此引發外界猜測及聯想。

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綜合新華社及俄羅斯國家通訊社21日報導，沃洛丁（Vyacheslav Volodin）是應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，於21至23日率團訪問中國，訪中期間將於全國人大常委會領導人和其他官員舉行雙邊會晤。

俄羅斯國家通訊社報導指出，沃洛丁與中方將討論發展俄羅斯國會和中國人大之間的合作，以及加強兩國在經濟、安全、貿易、教育和科學等領域的協作等問題。

在沃洛丁21日訪中前，中國國務院副總理丁薛祥20日才在北京與俄羅斯第一副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）共同主持「中俄投資合作委員會」會議。而在此之前，張又俠則於8日訪俄，當日並會見俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。

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