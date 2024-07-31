「閃電五連鞭」馬保國變身「夜店教父」 網瘋傳演出費高達7位數
自稱是「渾元形意太極」掌門人的中國男子馬保國過去曾因30秒內3度被業餘搏擊愛好者擊敗淪笑柄，近日中國網路更瘋傳影片，只見馬保國竟成為「夜店教父」，在夜店舞台上演出著名的「閃電五連鞭」等動作。（圖擷自微博）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕自稱是「渾元形意太極」掌門人的中國男子馬保國過去曾因30秒內3度被業餘搏擊愛好者擊敗淪笑柄，近日中國網路更瘋傳影片，只見馬保國竟成為「夜店教父」，在夜店舞台上演出著名的「閃電五連鞭」等動作，有網友更聲稱，馬保國表演一場的費用高達30萬元人民幣（約136萬元台幣）。
馬保國過去曾因「閃電五連鞭」、「接化發」等古怪動作遭到外界訕笑，近日在網路上則可看到，不少網友表示馬保國現身在各地夜店演出，且除了每次都會演示經典的「閃電五連鞭」招牌「武」步，有時還會和女弟子一同演出，網路甚至流傳許多夜店都排隊請他演出。
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除此之外，還有網友聲稱，馬保國到夜店表演一場的費用高達30萬元人民幣（約136萬元台幣），雖然相關說法並未獲得證實，但網友看到相關影片依舊議論紛紛，留言笑稱「一代諧星馬保國」、「錢還能這樣賺，誰能想得到」、「馬老師輸掉了比武，贏得了人生」、「老馬現在是夜店教父」、「就是一個逗樂子，這年頭有人氣就行」、「生活不易，多才多藝」等。