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TikTok母公司疑食物中毒 新加坡總部41人送醫

中國企業「字節跳動」新加坡總部疑似發生集體食物中毒事件，共41人被送醫接受治療。圖為該公司總部一隅。（法新社資料照）

中國企業「字節跳動」新加坡總部疑似發生集體食物中毒事件，共41人被送醫接受治療。圖為該公司總部一隅。（法新社資料照）

2024/07/31 12:01

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱門短影音平台TikTok母公司、中國企業「字節跳動」（ByteDance）新加坡總部疑似發生集體食物中毒事件，數十名員工昨（30）日疑似吃了員工餐廳的午餐後身體不適。新加坡民防部隊證實，當天送醫人數已增至41人。

據新加坡《聯合早報》報導，民防部隊30日先指出，收到多通針對食物中毒事件的求助電話，共出動15輛救護車，陸續將30名出現腹部不適和嘔吐症狀的「字節跳動」員工送醫治療。

30日晚間8時左右，新加坡民防更新數據，稱累計已出動救護車17輛次，將41人送醫，也透露，這41人出現症狀前吃了「相同來源的食物」。

「字節跳動」發言人回覆《聯合早報》訪問時強調，該公司非常重視員工的健康與安全，已立即採取措施，幫助所有受影響的員工，包括與緊急服務部門合作提供照顧和護理，「我們正在調查此事，並將持續與相關部門合作」。

據瞭解，「字節跳動」總部位於新加坡萊佛士碼頭一號（One Raffles Quay），26樓的員工餐廳30日下午提供中式自助餐，部分員工用餐後相繼傳出食物中毒症狀。字節跳動的餐廳並未現場烹煮食物，都是由第三方供應商供餐。

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