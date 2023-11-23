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以哈戰爭未結束 白宮：哈瑪斯對以色列人民仍構成威脅

美國白宮國家安全會議發言人柯比說，以色列和哈瑪斯雙方休兵多日後，美方預計這場戰爭仍將繼續，並重申美方將確保可以持續提供以軍所需武器。（歐新社）

美國白宮國家安全會議發言人柯比說，以色列和哈瑪斯雙方休兵多日後，美方預計這場戰爭仍將繼續，並重申美方將確保可以持續提供以軍所需武器。（歐新社）

2023/11/23 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」22日宣布達成協議，協議內容包括休兵4天交換至少50名遭哈瑪斯挾持的人質，以及150名被以國監禁的巴勒斯坦人獲釋，此為這次以哈戰爭首度休戰，對此美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）警告，以色列和哈瑪斯雙方休戰多日後，美方預計這場戰爭仍將繼續，哈瑪斯對以國人民仍構成威脅，並重申美方將確保可以持續提供以軍所需武器。

根據《以色列時報》報導，柯比指出，針對以哈衝突宣布達成休戰協議措施，美國有關當局預計這場戰爭在休兵數日後仍會繼續，他直言「戰鬥尚未結束、戰爭還沒有結束，哈瑪斯對以色列人民構成威脅仍真實存在。」

柯比重申，「美方將確保持續提供以軍能打擊哈瑪斯所需武器。」報導稱，柯比在以色列宣布將延後執行協議數小時之前，曾提醒外界不應認為協議已完全敲定。

據了解，以色列國家安全顧問哈拿格比（Tzachi Hanegbi）22日發布聲明提及，以哈之間達成臨時停戰、釋放人質協議，由於雙邊仍在談判，不會在當地時間24日前生效。

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