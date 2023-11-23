以哈停火換人質 首批今獲釋

以色列與哈瑪斯廿二日宣布達成協議，休兵四天交換至少五十名遭哈瑪斯挾持的人質，以及一五○名被以國監禁的巴勒斯坦人獲釋。圖為特拉維夫街頭張貼的以國人質照片。（法新社）

2023/11/23 05:30

每多釋放10人 就多休兵一天

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」戰火持續近七週，雙方廿二日宣布達成協議，休兵四天交換至少五十名遭哈瑪斯挾持的人質，以及一五○名被以國監禁的巴勒斯坦人獲釋。這項停火協議是這次以哈戰爭首次休戰，也是卡達居間斡旋數週所促成的第一個重大外交突破。哈瑪斯表示，首批人質最快於當地時間廿三日上午十時（台灣時間同日下午四時）開始獲釋。

以國總理納坦雅胡的內閣經過幾乎徹夜開會後，廿二日批准這項休兵協議，掃除最後一道障礙。納坦雅胡向內閣表示，「這是艱困的決定，卻是正確的決定」。以國政府聲明，至少五十名遭綁架的婦女與兒童人質將在四天內獲釋，這段期間戰事暫停，且為了促使更多人質獲釋，哈瑪斯每額外釋放十人，軍事行動就會多「暫停」一天。但以國強調，這並非結束戰爭，「以國仍將持續奮戰，直到實現所有目標，摧毀哈瑪斯，讓所有人質返家，並確保加薩沒有任何實體可以威脅以色列」。

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停火協議 包括擴大人道援助

哈瑪斯發表聲明歡迎「人道停火」，表示將有一五○名巴人從以國監獄獲釋，「只要佔領者（指以色列）遵守協議，抵抗運動（指哈瑪斯）就會致力於休兵」。此外，協議也包括擴大人道援助物資進入加薩走廊，以國暫停地面行動和對加薩南部空襲，對北加薩的空襲則限制在一天六小時，以國同意在休兵期間不逮捕任何人。

哈瑪斯十月七日突襲以國多地，造成以方一二○○人喪生、並挾持估計二四○人；以國隨即對哈瑪斯和其控制的加薩走廊發動空中、地面入侵行動，至今造成巴勒斯坦一萬四一○○人死亡，其中五六○○人為孩童。

卡達、美國都證實休兵協議。以國和美方官員指出，首批人質預計在廿三日獲釋，其中包括三名美國人，其中一人是年僅三歲的女童。

談判５週 預期不只50人獲釋

這項協議由卡達主導，埃及、美國參與斡旋。美方由白宮國家安全顧問蘇利文、中東事務主要顧問麥格克，以及中央情報局（CIA）局長伯恩斯、國務卿布林肯領導，與「和哈瑪斯有直接聯繫的」卡達、埃及官員協調。美國官員形容，這五週來的談判「極為艱困」，總統拜登也親自投入；協議為釋放更多人質訂出誘因，因此預期將不只五十人獲釋。美、英、法、德和中國都對這項突破表示歡迎。

在此同時，約旦廿一日表示，已在約旦和以色列邊境加強部署軍隊，警告以國任何試圖強行驅逐，或者迫使巴勒斯坦人越過約旦河，就代表違反兩國和平協議，「約旦將視同宣戰」，將「動用職權賦予的所有選項」，阻止以國這類行動。

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