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網傳解放軍最先進登陸艦「龍虎山號」發生嚴重事故 海上大火濃煙狂竄

中國解放軍海軍「龍虎山號」在海上發生大火的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

中國解放軍海軍「龍虎山號」在海上發生大火的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

2023/11/22 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月才傳出有核潛艦在今年8月發生嚴重事故釀慘重傷亡，今天（22日）在社群平台又驚傳解放軍一艘登陸艦出事，船艦冒出滾滾濃煙的駭人影片在網上瘋傳，掀起熱議！

X平台（前身推特）今天瘋傳一段大型船艦在海上冒出大量濃煙的影片，畫面上可以看到該艦至少有3處正冒出黑煙，研判應該是主砲、艦載機艙室以及艦艉處出狀況。有消息指稱，影片中的船艦是中國解放軍海軍最先進的071型綜合登陸艦「龍虎山號」，近日在海上發生大火，不過該消息並未獲中國官方證實，影片在何時何地拍攝也尚不清楚。

該影片曝光後，中國網上隨即有消息宣稱該艦其實是在實施演習，並非發生事故導致濃煙狂竄，要大家別大驚小怪。

不過上月傳出中國093核動力潛艦「長征15號」今年8月21日在黃海發生嚴重事故，導致潛艦上55名官兵死亡，北京當局未能給出確切說明，網友們對所謂演習之說大多抱存質疑，並批中共又開始試圖掩蓋此事。

「龍虎山號」為解放軍現役最新型綜合登陸艦，艦長210公尺、寬28公尺、最大排水量達2.9萬噸2018年9月中旬起正式入列並服役。有軍事專家認為，從網傳影片畫面來看，該艦內部確實發生重大事故。

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