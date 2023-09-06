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解放軍到星國參與軍演 央視報導卻出現「出征儀式」

中國解放軍與新加坡於近日實施中新「合作-2023」陸軍聯合訓練，央視報導影片中卻出現大大的「出征儀式」四字。（圖擷自央視新聞）

中國解放軍與新加坡於近日實施中新「合作-2023」陸軍聯合訓練，央視報導影片中卻出現大大的「出征儀式」四字。（圖擷自央視新聞）

2023/09/06 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國與新加坡實施陸軍聯合訓練，參加訓練的解放軍已於日前抵達新加坡，然而中國官媒央視新聞的報導卻令人匪夷所思。在解說介紹此次軍事訓練、解釋訓練內容的影片中，竟以「出征儀式」四字形容這項促進兩國軍事交流合作的演習。

綜合媒體報導，央視新聞稱，解放軍已於昨（5）日通過空中輸送方式順利抵達新加坡樟宜空軍基地參加中新「合作-2023」陸軍聯合訓練，未來將在新加坡陸軍第3師營區展開訓練。此次聯訓以「聯合城市反恐作戰」為主題，雙方參訓人員的訓練將圍繞在狙擊戰術、近身格鬥、索降機降、解救人質等課目進行。

這是兩國自2009年以來第5次的陸軍合作演習，也是疫情後首度恢復。新加坡國防部發出聲明，兩國將於9月1日至14日在新加坡舉行名為「合作演習（Exercise Cooperation）」的軍事訓練。新加坡派出陸軍第3師以及第1突擊營人員參訓，中國則由陸軍第74集團軍代表。參與演習的部隊將進行指揮所演習（Command Post Exercise，CPX），也會針對反恐救援行動進行交流。新加坡國防部表示，這些互動有望加強雙方人員的專業能力，增進兩軍之間的信任和理解。

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