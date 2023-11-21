全球升溫首次超過2度 科學家示警

專家引用科學數據指出，本月17日的全球均溫，比工業革命前水準高了攝氏2.06度。（圖擷自推特）

2023/11/21 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷引發許多前所未見的紀錄，專家日前也警告今年「幾乎肯定」將是12萬5000年來最熱的一年。有專家近日引用科學數據指出，本月17日的全球均溫，比工業革命前水準高了攝氏2.06度。對於全球升溫首次突破攝氏2度，對於越來越多溫度數據超出預測，科學家也表示擔憂。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在社群平台X（前稱為推特）分享初步數據，指本月17日的全球均溫，比工業革命前水準高了攝氏2.06度。她在PO文中表示，估計這是全球氣溫首次超過1850至1900（工業革命以前）水準攝氏2度以上，也比1991至2020年水準高攝氏1.17度，創下11月最熱一天的紀錄。

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據CNN報導指出，哥白尼氣候變化服務的數據只是初步性質，仍有待現實生活的觀測數據，才能於在數週後確認。勃吉斯也指出，地球1天的升溫超過攝氏2度「並不代表巴黎氣候協定被打破，但也凸顯正接近國際間達成共識的上限。他預估未來幾個月和幾年，升溫高於工業革命前水準攝氏1.5度和2度天數的頻率將會增加。全球也正步向，氣候危機即將無法逆轉的長期局面。

報導提到，聯合國上週的一份報告也顯示，根據各國的氣候計劃，2030年全球暖化將比2010年高出9%。聯合國週一發布的一份報告也顯示，即使各國履行目前的減排承諾，本世紀某個時候世界升溫也將達到2.5至2.9度。

專家指出，估計這是全球氣溫首次超過1850至1900（工業革命以前）水準攝氏2度以上，也比1991至2020年水準高攝氏1.17度，創下11月最熱一天的紀錄。（圖擷自推特）

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