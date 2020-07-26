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    挪威北極圈群島氣溫創歷史新高 21.7度打破41年紀錄

    位於北極圈內的斯瓦巴群島25日氣溫創下歷史新高，打破了41年的紀錄。（法新社）

    位於北極圈內的斯瓦巴群島25日氣溫創下歷史新高，打破了41年的紀錄。（法新社）

    2020-07-26 12:43:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今年進入夏季以來氣溫紀錄屢創新高，有科學研究指出，北極圈內的全球暖化速度是地表其他地方的2倍，位於北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島25日氣溫更創下歷史新高，打破了41年的紀錄。

    外媒報導指出，位於北極地區的的挪威群島斯瓦巴，接連兩天都測到攝氏21.2度氣溫，只比1979年記錄到的攝氏21.3度略低，而在25日傍晚約6點，氣象站紀錄到斯瓦巴群島行政中心「朗伊爾城（Longyearbyen）」出現21.7度的氣溫，這項數據打破了41年的紀錄創下歷史新高。以往這段期間斯瓦巴群島的氣溫通常只有攝氏5到8度之間。

    事實上，斯瓦巴群島的氣溫從今年1月起就比正常溫度高出攝氏5度，挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）在去年就曾警告，斯瓦巴群島的平均氣溫從70年代初期開始就開始增加，若全球溫室氣體排放量持續增加，預估2100年氣溫恐會上升攝氏10度。隨著氣溫升高，也會讓許多支撐許多建築物、道路和機場的凍土解凍，甚至引發雪崩及滑坡等現象。

    斯瓦巴群島距離北極1000公里，最大的島嶼為斯匹次柏根（Spitzbergen），是群島中唯一有人定居的島嶼。位於北緯78.13度的朗伊爾城則是世界上最北端有永久居民的小鎮。

    25日傍晚約6點，氣象站紀錄到斯瓦巴群島行政中心「朗伊爾城」出現21.7度的氣溫，這項數據打破了41年的紀錄創下歷史新高。（法新社）

    25日傍晚約6點，氣象站紀錄到斯瓦巴群島行政中心「朗伊爾城」出現21.7度的氣溫，這項數據打破了41年的紀錄創下歷史新高。（法新社）

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