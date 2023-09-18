評論家：習近平自毀江山 宛如明末崇禎皇帝

香港知名評論家顏純鉤發文指出，習近平已眾叛親離根基動搖，並陷入孤絕處境。（歐新社）

2023/09/18 12:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平近來對自己一手提拔的多位高官和將領進行大清洗，引起各界關注中國的內部情勢。香港知名評論家顏純鉤9月17日在臉書發文指出，習近平已眾叛親離根基動搖，並陷入孤絕處境。

文章指出，中共內外局勢短時間內迅速惡化，是1年前任誰都無法想像的，最近這幾個月，習近平先後褫奪了外交部長秦剛、火箭軍貪腐團伙、國防部長李尚福的職位，傳說（外交部長）王毅也在寫檢討，甚至還牽連到軍委副主席李又俠。

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秦剛與李尚福都是在中共20大上，隨習近平第三任期組班而上位的副國級高官，20大閉幕至今不到1年時間，兩人就轟然倒下；至於幾十年苦心經營的火箭軍，現在習近平將高層一窩端（全部清除），要找外行去領導內行，損失無法計算。

文章說，此事凸顯習近平致命的弱點，即他根本缺乏知人之明。秦剛升得很快，李尚福也是黨內最大一個山頭，如此重要的幹部，會經過層層檢驗考察，不料才不到1年時間，就反目成仇成為階下囚，宛如兒戲一場。

目前在台上的這些幹部，都是習近平親自挑選任用的，1年不到時間就發生官場大地震，這是1個王朝末年的徵兆。

習近平性格拔扈，又短視偏執，這使他在用人方面疑心大不放權，為他做事的人，不求有功只求無過，唯唯諾諾戰戰兢兢，有才幹的人慢慢退出，留下無用之輩唱讚歌。到最後，他身邊只剩下吹牛拍馬之徒，真正碰到危重的環境，就只剩習近平獨木支撐。

文章說，明朝末代皇帝崇禎在上吊前寫遺詔，內中有一句「諸臣誤朕」，把江山倒懸歸咎於手下官員。網傳（在今年夏天的北戴河會議上）習近平被中共元老曾慶紅斥責後，也向身邊人抱怨，說黨內大老將前幾代留下來的「蘇州屎」都倒在他頭上，其心態與崇禎很像。但造成江山破敗風飄絮的孤絕處境的，難道是「諸臣」嗎？恰恰是皇上自己。

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