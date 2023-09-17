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李尚福傳遭嚴查 前共軍參謀：習近平劍指太子黨

前中共海軍司令部中校參謀姚誠指出，習近平可能想藉由拉下李尚福，向黨內的「太子黨」宣戰。圖為李尚福。（歐新社）

前中共海軍司令部中校參謀姚誠指出，習近平可能想藉由拉下李尚福，向黨內的「太子黨」宣戰。圖為李尚福。（歐新社）

2023/09/17 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部長李尚福消失於公眾視野近三週，外媒曾報導指出，李尚福失蹤可能和軍備採購有關，除了李，還有多名高官被查。前中共海軍司令部中校參謀姚誠指出，目前軍中的「紅二代」只剩李尚福和軍委副主席張又俠，習近平可能想藉由拉下李尚福，向黨內的「太子黨」宣戰。

根據《美國之音》報導，姚誠表示，李尚福的案情緣自於先前的火箭軍涉密事件，後來查出貪腐源頭可能是前國防部長魏鳳和，引發基層不滿，因此習近平將整頓軍紀的目標轉向油水豐厚的裝備發展部，從源頭解決貪腐問題。由於李尚福擔任國防部長前曾任裝備發展部長，李尚福也成為習近平調查的主要目標

姚誠指出，習近平調查裝備發展部的貪腐問題只查2017年以後的案件，也就是李尚福擔任裝備發展部長任內，極具針對性。而李尚福上一任裝備發展部長是現任軍委副主席張又俠，李張兩人都是紅二代，但張又俠是習近平的「老朋友」，習近平選擇放過張又俠，只查李尚福。

姚誠提到，中共元老與太子黨對於習近平的治理層大表不滿，威脅到習的地位，習近平可能要藉由拉下李尚福向太子黨宣戰，「真正的腥風血雨很快就會到來」。姚誠認為，習近平打算「一箭三雕」，把軍中太子黨勢力一網打盡，下一步可能鎖定太子黨的大本營，也就是進出口大型軍備、飛彈和艦艇等的中國保利集團，要把貪腐要角全部揪出來。

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