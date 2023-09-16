近期第4位 中國防長失蹤近3週

今年三月，第十四屆中國全國人民代表大會通過由秦剛（左）任外交部長，以及李尚福任國防部長（右），但秦剛七月突遭免職後，如今李尚福也傳出被解職並面臨調查。（法新社檔案照）

2023/09/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國防部長李尚福將近三週未露面後，英國金融時報十五日引述三名美國官員和兩名知情人士指出，美國政府認定李尚福已被解除防長職務，並接受北京當局調查，成為繼外交部長秦剛和兩名火箭軍高階將領後，近期第四位被摘掉官帽的北京高官，顯示北京外交和軍事菁英階層出現動盪。

未訪越南 也未會見星海軍總長

報導指出，美方認定李尚福已被解除防長職務，並接受調查，但尚不清楚如何得出此一結論，白宮也未公開回應。中國外交部稱不了解情況，駐美大使館拒絕評論。此事最初受到注意，是源於美國駐日大使易曼紐在社群平台公開表示，李已近三週杳無音信，未如期訪問越南，也缺席與星國海軍總長的預定會面，很可能已被軟禁。

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傳與採購案有關 還有8官被查

路透十五日引述熟知內情的消息人士指出，針對李尚福的調查與他之前擔任中央軍事委員會裝備發展部部長任內的採購案有關，同期間的裝備發展部八名高官也遭到調查。路透稍早引述越南官員說法表示，李是因「健康問題」突然取消預定會議。

約兩個月前，中國國家主席習近平才免去火箭軍司令李玉超等兩名高階將領，及外長秦剛職務，這些人都在免職前不久就未公開露面，而中國外交部當時也聲稱，秦剛缺席與健康問題有關。

共軍陳年弊病 大到習解決不了

前美國中情局共軍專家韋德寧說，如果中國防長和火箭軍高層被免職是因為習對軍隊展開的反貪腐行動，表明習選任官員的程序有重大瑕疵；儘管習已「打貪」十年，但貪腐在共軍體制內根深蒂固，其中裝備部的貪腐最為嚴重。一名美國官員也告訴華爾街日報，共軍某些陳年弊病可能「大到習解決不了」，而且已真正影響到共軍展現習要求他們達到的能力。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，接連四位高層被撤職的原因皆不透明，加劇外界對中共政府「政策連續性」的擔憂，並導致其他與北京合作的外國政府和實體不安。前五角大廈官員唐安竹則說，中國政治風險升高，可能會造成政治體制中的「恐懼、不確定性和自我懷疑」，從而導致決策癱瘓。

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