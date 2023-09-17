秦剛、李尚福接連消失 矢板明夫：政權到末期了嗎？

中國國防部長李尚福消失至今已接近三週。（歐新社）

2023/09/17 08:22

上一任國防部長魏鳳和也落馬

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部長李尚福至今已消失近3週，與中國前外交部長秦剛的「被失蹤」不謀而合。資深媒體人矢板明夫指出，除了李尚福，有種種跡象顯示上一任國防部長魏鳳和也落馬了，而李尚福、秦剛、魏鳳和等都是習近平「親信中的親信」。

矢板明夫16日在臉書發文指出，魏鳳和2012年在進行上將授銜儀式時，僅有1人授銜，習近平宛如向全世界宣布「魏鳳和是我的人」，而魏鳳和作為習近平的打手，到處大放厥辭。此外，李尚福也是習一手提拔，甚至無視李尚福受到美國制裁，硬是提名李擔任國防部長，可見習近平對他的信任。

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矢板明夫指出，李尚福被清算的可能原因，有人認為是李擔任解放軍裝備部長時，高價從俄羅斯購買許多武器，現在俄製武器在烏克蘭戰場被驗證為戰鬥力不足，李尚福因此被清算。

矢板明夫認為，應該是習近平認為李尚福在忠誠度上出問題，魏鳳和也是如此，回顧人類歷史，獨裁政權末期時，統治者往往會表現出對部下的強烈不信任感，會一批又一批的清算自己的部下。矢板明夫說：「幾個月之內，把手下最重要的外交部長和國防部長連續下架，這樣的情況實屬罕見。也許中共內部真的發生了不為人知的激烈內鬥。政權難道真的到了末期了嗎？」

矢板明夫指出，有種種跡象顯示，中國前國防部長魏鳳和也落馬。（法新社）

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