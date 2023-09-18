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英國這地區開車限速32公里！官員︰鼓勵多走路跟騎單車

英國威爾斯（Wales）地區日前執行的一項嚴格交通法規，引起各界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

英國威爾斯（Wales）地區日前執行的一項嚴格交通法規，引起各界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2023/09/18 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯（Wales）地區日前執行的一項嚴格交通法規，引起各界關注。威爾斯地方政府表示，為減少因交通意外死亡和行車噪音，立新法規定該地區降速限制至每小時32公里，若是車速超過就會被處以至少100英鎊（約新台幣3840元）的罰款，同時該地方官員還鼓勵民眾，可以選擇多走路和騎腳踏車。

綜合外媒報導，英國威爾斯政府在昨（17）日開始，在當地全區域（含建築區域）推動全新的限速政策。如果在新法規地的區域，車速超過30公里/小時，就會被警方攔下，並被處以罰款與扣3點。不過當地警方表示，前12個月的重點將是教育，會賦予員警一定程度的自由裁量權，「我們不會對那些願意停下來跟我們對話，並試圖降低速度的人採取執法行動，因此他們不會收到罰款」。

威爾斯地方政府官員表示，這樣的限速政策將能減少意外死亡和噪音，同時也可以鼓勵人們多走路或騎腳踏車，「您的旅程將多花1分鐘時間，但這1分鐘的貢獻，每年能拯救威爾斯10個人的生命 ，這似乎並不是一個不公平的交換」。據預估報告稱，這項花費3250萬英鎊（約新台幣12.4億）成本的政策，能節省當地政府每年投入至少9200萬英鎊（約新台幣35.3億）的國家健康保險和緊急救護服務。

然而也有反對聲浪指出，較長的交通時間可能會導致「實質性的經濟劣勢」，約在30年內對經濟造成45億英鎊（約新台1728億）的損失。英國政府下議院領袖也認為，這種限速政策「根本瘋了」，並稱這是對駕駛的懲罰。

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