末代港督彭定康女婿涉槍擊案 判囚5年

2022年6月20日，末代港督彭定康在英國倫敦，出席新書「香港日記」發表會。（美聯社）

2023/09/17 22:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕末代香港總督彭定康（Chris Patten）的51歲非裔女婿查爾斯（Elton Charles），去年涉嫌在一起槍擊案擔任「車手」，駕車助開槍的兇嫌逃逸，被以共謀持有武器意圖製造暴力恐懼罪名起訴。案件經倫敦法院審理後，查爾斯罪名成立，日前被判入獄5年。

據《每日郵報》報導，查爾斯去年9月6日晚間參與一起槍擊印度餐廳案，他同父異母的弟弟、48歲的聖艾米（Nathaniel St Aimie）疑與倫敦西區格林福德（Greenford）的印度餐廳PBK結怨，前往餐廳開槍，作案後由查爾斯幫助逃逸。

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監視器畫面顯示，一名槍手步出一輛白色貨車後，朝這家餐廳開槍；餐廳玻璃被子彈擊碎，未釀成任何人命傷亡。同案另外2名被告46歲男子格蘭特（Nicolas Grant）及42歲男子摩根（Lee Morgan）同樣被判相同罪名成立，也被判入獄5年；聖艾米則被判刑6年3個月。

查爾斯1992年與彭定康次女、小他3歲的彭麗思（Laura Patten）相識後成為好友，兩人2001年宣布訂婚，翌年舉行婚禮，目前育有3名子女。

現年79歲的彭定康由1992年開始擔任香港最後一任總督，當時他只有47歲，直至1997年香港主權移交。

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