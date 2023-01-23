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    末代港督彭定康：中共作惡多端 遲早消失在歷史中

    香港末代總督彭定康，以廣東話向全球港人拜年，並強調中共打壓香港自由，作惡多端，遲早會消失在歷史中。 （擷取自香港監察YT影片）

    香港末代總督彭定康，以廣東話向全球港人拜年，並強調中共打壓香港自由，作惡多端，遲早會消失在歷史中。 （擷取自香港監察YT影片）

    2023/01/23 02:38

    〔即時新聞／綜合報導〕被中國政府視為眼中釘的香港末代總督彭定康（Chris Patten），透過「香港監察Hong Kong Watch 」的YouTube頻道，以廣東話向全球港人拜年，並強調中共打壓香港自由，作惡多端，遲早會消失在歷史中。

    綜合《香港01》等報導，在這段以被香港當局視為「港獨」歌曲的「願榮光歸香港」做配樂的影片中，「香港監察」贊助人彭定康身穿粉紅色襯衫，首先以廣東話「恭喜發財」問候港人，祝福全球港人「新年快樂，玉兔迎春，喜氣洋洋。希望兔年確會帶來長壽、和平與繁榮。」

    彭定康特別向已移居海外的港人表達謝意：「你們有些人不得不流亡海外，移居英國或其他國家，為現在視之為家的國家作巨大貢獻…我想感謝你們在移居國家所做的一切，當然尤其是英國。」

    彭定康也向仍在香港的港人送上祝願：「我愛香港，看到發生在她（香港）身上的事，我十分難過，但我和許多人一樣堅信，我們會一直顧念你們。」

    彭定康痛批，「中共大舉打壓香港自由，而北京的統戰朋友是幫兇，在香港作惡多端」，但他堅信，獨裁政權及其所做之事總有後果，「遲早會消失在歷史中。我認為香港所代表的價值會比任何地方的任何獨裁政權更長久，包括中共。」

    彭定康拜年影片：

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