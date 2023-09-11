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三星平價機Galaxy Buddy 2傳起火 消費者不滿調查結果

三星電子平價機Galaxy Buddy 2傳出失火意外。Buddy 2示意圖。（圖擷自韓國網路商城INTERPARK）

三星電子平價機Galaxy Buddy 2傳出失火意外。Buddy 2示意圖。（圖擷自韓國網路商城INTERPARK）

2023/09/11 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕三星電子Galaxy Note 7旗艦機於2016年8月推出後，隨即發生一連串起火事故，導致該機種全數召回並停產，沒想到如今平價機Galaxy Buddy 2也傳出失火意外，消費者對於三星方面的調查結果相當不滿。

《韓聯社》報導，南韓忠清北道清州市10歲男孩，8月26日背著手機包外出騎自行車，過程中手機包突然冒煙，男孩在朋友的提醒下打開包包查看，赫然發現裡面的Buddy 2起火燃燒，因此他立即將手機丟在地上並腳踩滅火。

男孩母親透露，這支Buddy 2是在去年3月購買的，三星取得手機進行調查後，聲稱電池有3處裂紋，顯然是外力衝擊所致並造成起火，由於不是手機本身的問題而是客戶疏失，無法給予任何賠償，並於本月7日收回借給男孩暫時使用的手機。

男孩母親指出，她很難接受三星電子的說法，因為在起火前那支Buddy 2一直放在手機包裡，在被腳踩滅火前從未受到任何衝擊，因此質疑三星將責任歸咎給消費者。對此，三星方面回應若無法認同調查報告，可交由第三方機構再次分析。

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