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房客退租沒關好門 大量鴿群入屋「投屎彈」 清潔費高達60萬

英國一處公寓因房客退租時未關好陽台門，導致鴿群飛入屋內排便。（擷自推特）

英國一處公寓因房客退租時未關好陽台門，導致鴿群飛入屋內排便。（擷自推特）

2023/09/10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕好扯！英國一名房東日前在查看房客退租的房間時，竟發現屋內滿是鳥屎，且散發惡臭味，驚悚畫面讓他崩潰，隨後便找清潔公司整理，怎料預估清潔費用竟高達1.5萬英鎊（約60萬台幣）！房東稱1個月前房客退租時沒有關好陽台門，且自己也沒及時發現，這才導致鴿群闖入屋內排便。

《每日星報》（Daily Star） 報導，該公寓位於英國東倫敦區（East London），由於1個月前退租的房客在離開前未將陽台門關好，導致鴿群順著半開的門飛進屋內，紛紛在屋內解放、排便，整間房間到處沾滿鳥屎，尤其是客廳和廚房最為嚴重。

當房東看到這混亂的房子時，崩潰表示「驚呆了」，隨後便致電給清潔公司進行處理，怎料清潔費用更讓他崩潰，竟高達1.5萬英鎊（約60萬新台幣），且需花費1個月的時間來恢復屋內環境，龐大支出讓他直呼後悔，「我應該在退租時檢查一下」。他更透露，由於屋內散發惡臭味，清潔人員不得不穿上防護服及防毒面具來抵擋臭味。

英國害蟲管理組織資料顯示，英國境內共有1800萬隻野鴿，平均可活15年，最高達30年，且生殖能力相當強，每年約繁殖4~6次。由於會在各處留下糞便，又被稱為「會飛的老鼠」（Flying Rat）。

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