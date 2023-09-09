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誤觸「英國最危險植物」！小女童狂冒黑色水泡 恐終身留疤痕

英國女童因誤觸大豕草，導致腿部出現水泡及燙傷傷口。（擷自推特）

英國女童因誤觸大豕草，導致腿部出現水泡及燙傷傷口。（擷自推特）

2023/09/09 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕出門踏青務必留意野生植物！英國有個4歲女童不小心碰到堪稱「英國最危險植物」的「大豕草（Giant Hogweed）」，汁液滲透長褲侵蝕皮膚，腿部出現「黑色水泡」及嚴重灼傷，送醫後更被醫生宣告傷口疤痕將永遠存在。

《鏡報》（THE MIRROR）報導，英國4歲女童沃特斯（Aurora Waters）與家人到柴郡的德拉米爾森林（Delamere Forest）玩，走到一半就開始抱怨雙腳疼痛，媽媽比考爾（Keri Beacall）起初原以為女兒只是累了，怎料帶女兒去廁所時，卻發現她雙腳冒出許多水泡，甚至開始破裂及變黑，而隨著傷口逐漸惡化，最後趕緊送兒童醫院燒燙傷科治療。

醫護人員告媽媽比考爾，她女兒傷勢介於沸水燙傷及火燒傷之間，起因是大豕草的汁液。她震驚地說，「我無法想像若當天是給女兒穿短褲，她的傷勢會有多嚴重」。而更讓她心痛的是，醫生說，傷口會留下終身傷疤。

對此，英格蘭林業局發言人說，之前不曾在這個區域發現大豕草，已制定管理計畫，設安全標誌，若人潮眾多的區域有出現大豕草，會立刻移除。

據了解，大豕草原產於高加索地區，於1817年作為觀賞植物引進英國，由於管理不當導致蔓延失控，被譽為「英國最危險的植物」。專家建議，若是不慎接觸到大豕草，需盡快清洗接觸面，避免陽光直射。

大豕草的汁液有毒，不慎接觸到需盡速清洗，且避免陽光直射。（擷自推特）

大豕草的汁液有毒，不慎接觸到需盡速清洗，且避免陽光直射。（擷自推特）

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