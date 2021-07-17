女童不慎觸摸「最危險植物」 手指瞬間起超巨大水泡

「大豕草」有「英國最危險的植物」之稱，其根、莖，葉、花和種子內的汁液均含有劇毒。（路透）

2021/07/17 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕在外接觸野生植物務必小心！英國1名3歲女童就因採摘野花時，不慎觸摸到有毒植株「大豕草（Giant Hogweed）」，導致手指間起了巨大水泡，令她痛苦不堪。

根據英國《鏡報》報導，該名女童與外祖母外出散步，並於布勞蒂費里（Broughty Ferry）渡口採摘野花時，不慎觸碰有毒植株「大豕草」，隨之而來的灼傷感令女童痛得哇哇大哭，手指之間也瞬間起了許多水泡。

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據報導，女童母親達菲（Caitlin Duffy）將其送往醫院後竟發現，女童手部水泡竟已腫脹成原先的兩倍之大！醫師診後表示，因該植株毒液內的化學物質「呋喃香豆素（furanocoumarins）」會阻礙皮膚抵抗紫外線，導致光敏性皮膚炎，因此若受傷部位曬到太陽，會惡化得更嚴重。

達菲表示，雖女兒目前傷勢已好轉，不過受傷部位仍相當容易曬傷。她也特別警告家長，外出時勿讓孩童隨意觸碰野生植物。若不慎觸碰大豕草，應立即清洗皮膚，並以衣物遮蓋受傷部位，避免陽光直射。若出現紅腫、水泡等異常情況，則應盡速就醫。

「大豕草（Giant Hogweed）」有「英國最危險的植物」之稱，其根、莖，葉、花和種子內的汁液均含有劇毒，光照射下產生強烈反應，令皮膚出現灼傷、紅腫和起水泡等症狀，嚴重者則須接受皮膚移植手術，更曾有人因大豕草汁液入眼而導致失明。

英國1名3歲女童就因採摘野花時，不慎觸摸到大豕草，導致手指間起了巨大水泡，令她相當痛苦。（圖擷取自Caitlin Duffy臉書）

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